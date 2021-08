Neues Weingesetz : Krach im Weinberg

Ein gutes halbes Jahr ist es jetzt her, dass in Deutschland ein neues Weingesetz beschlossen wurde. Nach jahrelangem vergeblichem Ringen haben sich die Vertreter der Winzer mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium auf eine Neufassung verständigt und so endlich die EU-Vorgaben für eine Neuregelung aus dem Jahr 2009 umgesetzt. Im vergangenen Herbst stimmten Bundestag und Bundesrat zu.

Die erhoffte Befriedung der Weinwirtschaft hat die Neuregelung allerdings nicht gebracht. Im Gegenteil: Das Gesetz ist be­schlossen, aber die Winzer streiten wie die Kesselflicker. Der Deutsche Weinbauverband (DWV) die oberste Standesorgani­sation, steht vor einem Scherbenhaufen. Die Genossenschaften fühlen sich über den Tisch gezogen und sind deswegen ausgetreten. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) sorgt sich um seine Großen Gewächse und droht, sich „aus dem Prozess auszuklinken“. Die Frage, nach welchen Qualitätskriterien die aus Winzerinnen und Winzern neu gegründeten „Schutzvereinigungen“ vor Ort sicherstellen sollen, dass in ihrer Region das von allen so erhoffte Herkunftsprofil deutlich wird, birgt erhebliches Streitpotential.

Winzergenossenschaften fühlen sich nicht wahrgenommen

Bisheriger Höhepunkt des Streits: Ende Juni kündigte der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) – die Spitzenorganisation der Genossenschaften – seinen Austritt aus dem Deutschen Weinbauverband an. In der Ausrichtung des Weinbauverbands hät­ten die genossenschaftlichen Positionen zuletzt nahezu keine Rolle mehr ge­spielt, sagt DRV-Hauptgeschäftsführer Henning Ehlers der F.A.Z. Die Genossenschaften seien oft überstimmt worden: „De­mokratischen Prozesse müssen wir hinnehmen“. Der Weinbauverband werde von der Politik aber als Sprachrohr der ge­samten Branche registriert. Wenn aber die Position der fast 150 Winzergenossenschaften, die immerhin ein Drittel des deutschen Weines produzierten und der wichtigste Lieferant des Handels seien, gar nicht mehr wahrgenommen werde, dann sei dies eben nicht mehr hinzunehmen.

Wenige Tage nach dem Genossenschaftsverband schickte auch noch der Fränkische Weinbauverband seine Kündigung. Die Franken fühlen sich ebenfalls vom Weinbauverband nicht mehr vertreten, wenn auch aus anderen Gründen. Sie stören sich vor allem an der geplanten Umwidmung von Fördermitteln: Das Geld aus dem EU-Stützungsprogramm – zwei Millionen Euro – soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig für die Weinwerbung eingesetzt werden, um den schwachen Export anzukurbeln. Klingt gut, ist für die Franken aber nicht akzeptabel, schließlich hätte man die EU-Gelder auch für Investitionsförderungen und Umstrukturierungen verwenden können – das wäre den Winzern direkt zugutegekommen. „Die Exportförderung fehlt uns jetzt in der Region“, sagte Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbandes der F.A.Z. Er kritisiert zudem, dass es dem Deutschen Weinbauverband nicht gelungen sei, die Umwidmung der Strukturhilfen für die Exportwerbung trotz gegenteiliger Vorstandsbeschlüsse zu verhindern. Die Ex­portförderung sei schon jetzt sehr hoch, trotzdem gingen die Ausfuhren zurück. „Wir reden von Profilierung der Herkünfte und machen Werbung für den Riesling. Das passt nicht zusammen.“