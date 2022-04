Westliche Konzerne in Russland : Die Moral wird häufig nur vorgeschoben

In Russland bleiben oder Russland verlassen? Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor dieser Frage. Wer geht, verweist auf Moral und Gewissen. Wer bleibt, führt die Zwänge und die Verantwortung an, die man doch für die Mitarbeiter habe.

Doch warum sollten die einen Entscheidungsträger so viel moralischer sein als die anderen? Haben manche Manager im Ethikunterricht geschlafen? So einfach ist es nicht, auch sollte man die Statements der Unternehmen nicht achselzuckend für bare Münze nehmen und sagen: Die einen sind eben moralischer als die anderen. Denn es gibt ein paar Anhaltspunkte dafür, dass es nicht allein die Moral ist, die den Unterschied macht. Wahrscheinlich ist sie meist nicht einmal ausschlaggebend.

Die Nachfrage übertrifft die Produktion ohnehin

Erstens sind da die Kapazitätspro­bleme, mit denen so manche Branche derzeit kämpft. Viele Unternehmen kommen nicht hinterher mit der Produktion. Die Nachfrage liegt viel höher als alles, was die Fabriken leisten können. Wer in solch einer Situation den Verkauf in Russland einstellt, der vielleicht nur ein paar Prozent des Umsatzes ausmacht, verliert fast nichts: Er kann nur weniger Kunden nicht bedienen.

Gleichzeitig gewinnt das Unternehmen sehr viel: öffentliches Ansehen und die Sicherheit, nicht in eine Wutwelle in den sozialen Medien zu geraten. Das Unternehmen kann eine wohlklingende Pressemitteilung verschicken, Herzchen in den sozialen Medien einsammeln und auf die Moral verweisen. Vergangene Skandale wiegen nicht mehr so schwer. Es gibt einige Branchen, für die das gilt. In Deutschland ist das prominenteste Beispiel die Autoindustrie. Russland fällt für sie als Markt nicht groß ins Gewicht, die Betriebe sind aufgrund des Halbleitermangels ohnehin häufig in Kurzarbeit. Ein Land nicht mehr beliefern zu können oder zu müssen kann dann sogar die Logistik vereinfachen.

Russland ist nicht mehr attraktiv

Zweitens sind da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Russland. Auf Rechtssicherheit kann niemand mehr bauen. Zahlungsströme aufrechtzuerhalten ist aufgrund der Sanktionen Denksportaufgabe und Mutprobe zugleich. Im Korruptions­index von Transparency International liegt Russland auf einer Stufe mit Angola, Liberia und Mali auf Rang 136. Russland ist daher für viele Unternehmen schlicht kein Markt, auf den man langfristig setzen kann. Spätestens mit der Invasion in die Ukraine war auch klar, dass die russische Wirtschaft heftigen Schaden nimmt. Vor allem für konjunkturabhängige Branchen ist Russland damit nicht mehr attraktiv.

Drittens kann ein Krieg in so einer Situation juristisch sogar gelegen kommen. Unternehmen können sich auf die Force-Majeure-Klausel – also höhere Gewalt – berufen und sich aus Verträgen zurückziehen oder sie zumindest ruhen lassen. Wenn man zum Beispiel Produktionsstätten in Russland hat, die man zu verlieren droht, ist das zwar schmerzhaft. Doch dank Force Majeure lassen sich zumindest die juristischen Folgekosten einschränken.

Huawei lässt grüßen

Viertens wollen Unternehmen fast immer Unsicherheit reduzieren. Mit der Invasion Russlands in der Ukraine war es für viele Unternehmen sehr viel sicherer, eine einmalige Abschreibung hinzunehmen, als Gefahr zu laufen, zwischen den Fronten zu landen. Reputationskosten und juristische Risiken sind für Unternehmen, die von der Weltpolitik zerrieben werden, kaum noch zu kalkulieren. Huawei lässt grüßen.

Fünftens reduzieren Unternehmen mit dem Rückzug aus Russland nicht nur ihre Reputationskosten. Sie senden auch in die Belegschaft ein motivierendes Signal und hübschen sich im Kampf um Fachkräfte auf. Seht her, Programmierer, wir meinen es ernst mit dem Purpose.

Bleibt die Frage, warum manche Unternehmen überhaupt in Russland bleiben, diese Unsicherheit in Kauf nehmen und Gefahr laufen, in den sozialen Medien angefeindet zu werden. Meistens haben die Gründe mit Moral herzlich wenig zu tun: Die Unternehmen sind oft in Branchen unterwegs, die weniger konjunkturabhängig und nicht durch Produktionsknappheiten gekennzeichnet sind. Wer sich dann aus Russland zurückzieht, verliert den Umsatz tatsächlich. Das gilt etwa für viele Konsumgüter- und Lebensmittelkonzerne: Auch wenn die Wirtschaft schwächelt, werden sich die Russen weiter ernähren und ihre Wäsche waschen müssen. Wenn Ritter Sport seine Tafeln nicht mehr in Russland – seinem zweitwichtigsten Markt – verkauft, essen die Chinesen nicht plötzlich mehr Schokolade.

Es ist einfach, sich als Überzeugungstäter hinzustellen, wenn die schnöde wirtschaftliche Kalkulation und die hehre Moral bequem zusammenfallen. Wie viel Werte wert sind, zeigt sich erst, wenn sie etwas kosten.