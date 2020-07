Freihandelsabkommen : „Als Fertigungsstandort ist Vietnam fast ein Traum“

Über Wochen galt „Patient 91“ als Symbol des Sieges Vietnams über die Corona-Krise. Mehr als zwei Monate pflegten ihn die Ärzte und Schwestern des Cho Ray Krankenhauses in Ho Chi Minh City aufopferungsvoll – dann durfte Stephen Cameron zurück in seine schottische Heimat. Der genesene Pilot genoss die Gastfreundschaft Vietnams, als er dort erkrankte. Dafür wurde seine Heilung zum Symbol für die Widerstandskraft des Landes, das Corona so gut in den Griff bekommen hatte wie kaum ein anderes.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Bis zum vergangenen Wochenende. Da versank der neue Flughafen in Da Nang zeitweise im Chaos: Denn mehr als 80.000 Menschen sollten und wollten die Küstenstadt so schnell als möglich verlassen. Da Nang litt unter dem Wiederausbruch von Corona. Gerüchte waberten, dass illegal über die gut 1100 Kilometer lange Grenze gekommene Chinesen die Seuche eingeschleppt hätten. Der Aktienindex verlor gut 8 Prozent an Wert. Die Regierung des straff organisierten Landes warf den Apparat wieder an, der die Menschen schon im Frühjahr geschützt und den Ruf des Landes gewahrt hatte.