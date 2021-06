Sozialpolitik : Im Juli kommt die erste Grundrente

Wer im Juli nach 35 Jahren in Teilzeitarbeit das Rentenalter erreicht, hat gute Chancen, zu Deutschlands ersten Grundrentenbeziehern zu zählen. Formal besteht der Anspruch auf die umstrittenen neuen Zuschläge zur gesetzlichen Rente schon seit Januar – nun aber stehen die ersten Auszahlungen kurz bevor. „Wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung. Es kann bald losgehen“, kündigte Christoph Schnell von der Deutschen Rentenversicherung Bund am Dienstag an. Das erste Geld könne mit der Juli-Rente fließen.

Den neuen Zuschlag erhalten langjährig Beschäftigte, deren Verdienste – je Jahr gerechnet – unter 80 Prozent des jeweils aktuellen Durchschnittsverdiensts lagen. Das wären heute weniger als 33.000 Euro. Ob die Ursache niedrige Stundenlöhne oder Teilzeitarbeit sind, ist unerheblich. Insgesamt rechnet das Bundessozialministerium mit 1,3 Millionen Berechtigten, für die es – im Durchschnitt – 75 Euro mehr Monatsrente geben werde. Senioren, die schon in Rente sind, müssen aber noch bis zu eineinhalb Jahre warten. Die seit Januar aufgelaufenen Ansprüche werden ihnen nachgezahlt.