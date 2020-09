In den ersten Lebenswochen werden die Ferkel als Säuglinge zusammen mit ihrer Mutter in einem Stall-Abteil gehalten; das Gestell soll sie davor schützen, von der Sau zerquetscht zu werden. Bild: Lando Hass

Wie man Schweine hält, steht schon in der Odyssee. In dem altgriechischen Epos kommt der vermutlich berühmteste Schweinebauer der Weltliteratur vor: Eumaios, ein treuer Freund des Titelhelden Odysseus. Der Dichter Homer beschreibt, wie es bei Eumaios zugeht: „Innerhalb des Gehegs hatt’ er zwölf Köfen bereitet, / Einen nahe dem andern, zum nächtlichen Lager der Schweine. / Fünfzig der erdaufwühlenden Schweine lagen in jedem, alle gebärende Mütter.“ Von diesen 600 tragenden Sauen streng getrennt hatte Eumaios seine 360 Eber untergebracht, so erzählt es der an landwirtschaftlichen Details interessierte Dichter. Vier Hunde bewachten dem Text zufolge den antiken Großbetrieb, auf dem, die Ferkel hinzugerechnet, mehrere tausend Tiere gelebt haben müssen.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Es ist nichts Neues, dass Menschen Schweine aufziehen und mästen, nur um sie alsbald zu schlachten und ihr Fleisch zu essen. Einen anderen nennenswerten Zweck hatte die Schweinehaltung nie. Das Borstenvieh gibt wenig Milch und legt keine Eier. Neu ist, wie heftig darüber gestritten wird, ob die Schweine vor ihrem Tod artgerecht gehalten werden. Gerichte entscheiden, wie viel Freiraum Sauen im Stall zusteht; Bundestag und Bundesrat debattieren, unter welchen Umständen männliche Ferkel kastriert werden dürfen, bevor ihr Fleisch den markanten Ebergeruch annimmt und sich dann nicht mehr so gut verkaufen lässt.