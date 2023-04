Aktualisiert am

In den Vereinigten Staaten greifen immer mehr Menschen zu Diabetesmitteln, um Gewicht zu verlieren. Doch Wegovy und Ozempic sind teuer – und inzwischen stellt sich die Frage, wer die Kosten tragen soll.

Selten haben Arzneien in den USA mehr Aufsehen erregt als Wegovy und das identische Schwesterpräparat Ozempic. Im Juni 2021 hatte das amerikanische Bundesinstitut für Arzneimittel, die Food and Drug Administration FDA, Wegovy für die Behandlung von fettleibigen Patienten zugelassen, wenn diese zusätzlich unter hohem Blutdruck, hohen Blutzuckerwerten oder anderen Krankheiten litten.

Patienten verloren laut FDA nach wöchentlichen Injektionen in vier Monaten mehr als 12 Prozent ihres Körpergewichts, bei höherer Dosierung waren die Erfolge noch größer. Wegovy verkleinert den Appetit und verlangsamt die Verdauung, sodass sich die Patienten weniger hungrig fühlen. Der bekannte Mediziner Eric Topol, Gründer des Scripps Research Translational Institutes, sprach in seinem Blog von einer Revolution. Die Medizin verfüge nun über eine Klasse an Medikamenten, die gleiche Gewichtsverluste bringe wie Ma­genverkleinerungen und ähnliche Operationen.