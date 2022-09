Mobilität im Wandel : Das große Autosterben

Aktualisiert am

Über lange Zeit wuchs die Auswahl an Fahrzeugmodellen. Jetzt kehrt sich der Trend um. Viele alte Bekannte verschwinden vom Markt. Warum ist das so?

Was haben der Volks­wagen Sharan, die A-Klasse von Mercedes und der Ford Mondeo gemeinsam? Einerseits nicht viel. Der Sharan ist ein Minivan mit riesigen Schiebetüren, die kompakte A-Klasse das Einsteigermodell von Mercedes und der Mondeo eine traditionelle Familienkutsche.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Aber die drei Autos teilen ein Schicksal: Sie gelten als entbehrlich. VW schickt den Sharan in Rente. Der letzte Ford Mondeo lief in Europa bereits im Frühjahr vom Band. Und das Aus für die A-Klasse von Mercedes ist ebenfalls absehbar. Alle drei Autos wurden in verschiedenen Modellgenerationen über gut ein Vierteljahrhundert hinweg gebaut.