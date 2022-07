Energiewende : Warum Südamerika viel Potential für grünen Wasserstoff bietet

In Tacuarembó, tief im dünn besiedelten Hinterland von Uruguay, haben bisher nur Kühe und Schafe geweidet. Bald wird hier jedoch der Stoff hergestellt, der Deutschland klimafreundlicher machen soll – und unabhängiger. In den kommenden Jahren entsteht hier unter deutscher Federführung eine Anlage, die im großen Stil grünen Wasserstoff und Derivate wie Methanol produzieren und nach Europa exportieren wird. Gemeinsam mit dem uruguayischen Projektentwickler SEG baut das auf erneuerbare Energie spezialisierte deutsche Unternehmen Enertrag den „Tambor Green Hydrogen Hub“.

Die erste Phase des Projekts sieht den Bau von Wind- und Solarparks mit einer Kapazität von 350 Megawatt sowie einer Elektrolyse-Anlage vor, die jährlich rund 15 000 Tonnen grünen Wasserstoff sowie verschiedene Derivate produziert. Schon in drei Jahren sollen erste Module der Anlage in Betrieb gehen. Die Anlage sei vor allem auf den Export von Wasserstoff und Derivaten ausgelegt, sagt Aram Sander, Leiter für Internationale Projektentwicklung bei Enertrag. Laut Enertrag könnte die Produktion des Tambor Green Hydrogen Hub in Uruguay dereinst etwa zehn Prozent des konventionell aus russischem Rohöl in Deutschlands größter Raffinerie hergestellten Methanols ersetzen.