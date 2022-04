Unruhen in Sri Lanka : Eine Insel im Abwärtsstrudel

Ein kleiner Altar in einer Schneiderei in Colombo. Bild: picture alliance, Bearbeitung Dmitri Broido

Die Tee- und Touristeninsel ist schwer verwundet. Um ihr zu helfen, wird es bittere Medizin. brauchen. Seit Jahren treiben Vetternwirtschaft und Fehler des Familien-Clans in der Regierung das Land in den Abgrund. Terror, Corona und nun Hungerproteste versetzen ihr weitere Schläge. Dabei ist Sri Lanka längst ein Spielball geopolitischer Interessen Pekings und Neu Delhis. Auf der Strecke bleiben die 22 Millionen Menschen des Landes: Sie können sich ihr Essen nicht mehr leisten, die Busse fahren nicht mehr, der Strom ist stundenlang abgeschaltet. Sri Lanka wird zum Lehrbeispiel für die Folgen von Misswirtschaft, Bereicherung selbst ernannter Eliten und der Abhängigkeit von China. Helfen kann nun nur noch die Weltgemeinschaft: Der Internationale Währungsfonds soll einmal mehr Kredite geben. Dafür aber verlangt er politische Kurswechsel, die schmerzen. Menschen haben ihr Vertrauen in die Regierung der Familie Rajapaksa verloren. Erste Mitglieder wurden aus dem Amt entfernt, im Parlament verlor sie die Mehrheit. Präsident Gotabaya Rajapaksa aber, dessen älterer Bruder Mahinda Ministerpräsident ist, klammert sich an die Macht. Das Grundrauschen der Insel ist längst zur Kakophonie angeschwollen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



„Wir sind am Ende. Die da oben richten uns zugrunde. Sie stecken sich alles in die Tasche, für uns bleibt nichts“, sagt Sanjay Yapa, ein Geschäftsmann in Colombo. Am Wochenende will er seine Tochter verheiraten. Gut hundert Nachbarn sind eingeladen. „Wir werden kaum noch etwas servieren können. Es gibt nichts mehr. Und die Kinder müssen dann ins Ausland umsiedeln, so schnell es geht.“