Sanktionen wegen Ukrainekrieg : Wie die Schweiz zum Piratenhafen russischer Oligarchen wurde

Die Schweiz hat keine Bodenschätze. Und dennoch ist das kleine Land ein Riese in der Welt der Rohstoffe. Rund 40 Prozent des globalen Ölhandels werden von Unternehmen in der Schweiz abgewickelt. Auch im Ein- und Verkauf von Kaffee, Metallen, Getreide, Zucker, Kakao und Baumwolle sind Handelshäuser aus der Eidgenossenschaft mit Abstand führend. Im Kanton Zug hat Glencore seinen Sitz, ein Rohstoffriese mit einem Umsatz von mehr als 200 Milliarden Dollar. Insgesamt sind rund 900 Unternehmen in der Schweiz im Rohstoffhandel unterwegs, wie das Wirtschaftsministerium in Bern vor Jahresfrist ermittelte.

Was wie eine Jubelmeldung aus der Broschüre für Standort-Marketing klingt, mutet spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wie ein Risikobericht an. Denn ein großer Schwerpunkt des Geschäfts liegt im Handel mit russischem Erdöl. Rund 80 Prozent davon wurden bisher in Genf umgeschlagen. Die Stadt am Ufer des Genfer Sees ist schon seit Jahrzehnten ein Dorado für Rohstoffhändler aus aller Welt. Dort lockt nicht nur ein freundliches Steuerklima, sondern vor allem eine Kohorte von Privatbanken, die den Händlern mit Krediten, Garantien, Absicherungen und pfiffigen Finanzierungsmodellen auf die Sprünge hilft und hernach diskret deren Vermögen verwaltet.

Zur Symbiose von Geld und Öl tragen zudem hoch spezialisierte Anwälte, Treuhänder, Notare und Wirtschaftsprüfer bei, die Schwächen in der Regulierung geschickt zum Wohle einer Klientel nutzen, die Transparenz scheut wie die Motten das Licht. Auch die politische Neutralität der Schweiz wirkte bisher anziehend, vor allem für Geschäftsleute aus autoritär regierten Staaten wie Russland. Am Basler Flughafen hängt derzeit ein halbes Dutzend Luxusjets russischer Oligarchen fest.

Fehlende Transparenz als Lockmittel

Die Schweiz, so formuliert es der Basler Strafrechtler und Korruptionsbekämpfer Mark Pieth, sei wie die Insel Tortuga im Film „Fluch der Karibik“, wo sich die Piraten treffen, um sich mit allem einzudecken, was sie für ihre Raubzüge brauchten.

Einer der russischen „Piraten“, die ihr Vermögen von Genf aus in lichte Höhen schraubten, ist Gennadij Timtschenko. Der langjährige enge Freund des russischen Machthabers Wladimir Putin profitierte von der Zerschlagung des Ölkonzerns Yukos und avancierte zu einer wichtigen Figur im russischen Ölhandel. Ende der Neunzigerjahre gründete er gemeinsam mit dem Schweden Torbjörn Törnquist das Rohstoffhandelsunternehmen Gunvor, dessen operatives Herz in Genf schlug. Als Russland im Jahr 2014 die Krim annektierte, landete Timtschenko auf der Sanktionsliste der Amerikaner. Kurz davor hatte er seine Gunvor-Beteiligung an seinen Geschäftspartner Törnquist verkauft. Seiner steuergünstigen Wahlheimat Schweiz blieb der Oligarch aber offenbar noch länger treu. Über seine Genfer Neva-Stiftung, die seine Frau leitete, buhlte er als Kultur- und Sportmäzen um gesellschaftliche Anerkennung. Heute erst distanzieren sich Begünstigte wie das Verbier Festival von ihrem Gönner, obwohl Timtschenko zumindest aus amerikanischer Sicht schon seit 2014 als zu meiden galt.

Der 69-Jährige besitzt weiterhin ein luxuriöses Anwesen in Cologny am Ufer des Genfer Sees, kann dieses nun aber nicht mehr versilbern. Die EU hat Timtschenko in der vergangenen Woche ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt. Da die Schweiz entsprechend nachzog, sind jetzt nicht nur seine Konten eingefroren, sondern sämtliche Vermögenswerte gesperrt. In der italienischen Hafenstadt San Remo arretierte die Polizei seine Yacht „Lena“, deren Wert auf 50 Millionen Euro geschätzt wird. Das Magazin „Forbes“ schätzt Timtschenkos Vermögen aktuell auf 16 Milliarden Dollar.