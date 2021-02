Serbien und die Pandemie : „Wir sind die Nummer eins in Europa“

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist niemand, den man sich in liberalen Demokratien als Vorbild vorstellen kann: Er führt das Land autoritär, die Wahl im Sommer hat die Opposition boykottiert, „Reporter ohne Grenzen“ sieht das Land in der Pressefreiheit auf Rang 93 von 180 Plätzen, außenpolitisch laviert Vučić zwischen der EU, seinem wichtigsten Handelspartner, Russland und China. Dennoch macht er offensichtlich manches richtig: Kaum ein anderes Land in Europa hat wirtschaftlich so wenig unter Corona gelitten wie das 7-Millionen-Volk auf dem Westbalkan. Die Regierung erwartet 2020 ein Minus im Bruttoinlandsprodukt (BIP) von nur 1 Prozent.

Der Präsident selbst spricht mit Blick auf das Auf und Ab des Bruttoinlandsprodukt der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres – jedes besser als der Durchschnitt der EU – von einem „beispiellosen Ergebnis“. Dann kündigt er an, Ende März werde es die amtlichen Daten geben, „die bestätigen werden, dass Serbien die Nummer eins in Europa ist“.