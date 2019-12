IT-Freelancer : Selbständige fordern Schutz vor dem Sozialstaat

Aktualisiert am

Fachleute für Informationstechnologie und Digitalisierung werden für den wirtschaftlichen Fortschritt dringend gebraucht. Dieser Ansicht ist auch die Bundesregierung: „Wir werden den wissenschaftlichen und technischen Nachwuchs in zukunftsweisenden Fächern verstärkt fördern und ihm aussichtsreiche Perspektiven für die berufliche Entwicklung eröffnen“, verspricht sie etwa in ihrer Hightech-Strategie. Viele der rund 100.000 selbständigen IT-Spezialisten, die Deutschland im digitalen Wandel voranbringen, sehen sich aber in ihrem Arbeitsalltag vom Staat verfolgt – genauer: vom Sozialstaat. Denn Freelancer, Unternehmer ohne Angestellte, müssen stets damit rechnen, dass er sie als „scheinselbständige“ Sozialabgabenhinterzieher verfolgt.

Der Wirtschaftsrat der CDU macht sich nun bei der Regierung dafür stark, das Sozial- und Arbeitsrecht stärker auf die Freelancer auszurichten: Wer ein Einkommen von mehr als 80.000 Euro nachweist oder wer für seine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber einen staatlich geprüften Mustervertrag für Selbständige abschließt, wäre damit künftig vom Verdacht der Scheinselbständigkeit befreit. Er müsste nicht mehr fürchten, dass ihm der Sozialstaat später unterstellt, sich und seinem Auftraggeber nur die Zahlung von Sozialabgaben ersparen zu wollen.