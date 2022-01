Kein gutes Image : Die Zurückhaltung der reichen Deutschen

Reiche haben in Deutschland kein besonders gutes Image. Wohl in kaum einer anderen europäischen Gesellschaft wird in der politischen Diskussion „Gleichheit“ eher als Ergebnis- denn als Chancengleichheit gesehen und gefordert. Soziale Unterschiede werden – bis weit in die politische Klasse hinein – als obszön empfunden.

Die fünf ersten in Deutschland bei Umfragen reichen Menschen zugesprochenen Eigenschaften sind allesamt negativ: Sie gelten als egoistisch (62 Prozent), materialistisch (56 Prozent), rücksichtslos (50 Prozent), gierig (49 Prozent) und überheblich (43 Prozent). Der neue Generalsekretär der größten Regierungspartei SPD, Kevin Kühnert, hat schon lange auch deswegen den Reichen in Deutschland den Kampf angesagt.

„Ich kann mich nicht darüber beschweren, dass Vermögen zu ungleich verteilt sind, aber dann nichts auf der Pfanne haben, um das zu ändern“, ist seine Position. Und die reichen Deutschen? Öffentlich zu widersprechen, wagt dem populistischen Bild kaum jemand. „Die Reichen machen sich in Deutschland gerne unsichtbar. Sie sind im öffentlichen Meinungsbild eher zurückhaltend, weil sie die Zerrbilder vermeiden wollen“, sagt Christian Freiherr von Bechtolsheim. Er gehört selbst zu den Wohlhabenden in der Bundesrepublik.

„Die Reichen schröpfen“

Die Familie betreibt auf rund 100 Hektar Land- und Forstwirtschaft in Oberbayern, dazu kommen rund 400 Hektar in Thüringen. Gemeinsam mit Andreas Jacobs betreibt er daneben mit der Focam AG seit 1999 ein Family Office, das zu den Ältesten seiner Art in Deutschland gehört. Das Unternehmen betreut rund 40 Mandanten mit einem liquiden Vermögen von etwa 3 Milliarden Euro. Von Bechtolsheim kennt sie also, die Reichen in der Bundesrepublik.

Ihn ärgert auch deswegen die schlichte Losung, die in Politik und Medien weitverbreitet ist, wenn die Frage auftaucht, wie die rasant steigenden Kosten des Sozialstaats aufgebracht werden sollen: „Die Reichen schröpfen“. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen bei Focam, Andreas Rhein, hat er deswegen reiche Deutsche befragt.

Es sei verständlich, wenn sich Reiche in Deutschland vor dem Hintergrund der Ressentiments in Politik, Medien und Gesellschaft „praktisch unsichtbar“ machten. Nur sei diese Zurückhaltung wenig hilfreich, wenn es darum gehe, das Bild von „den Reichen“ und ihrem Beitrag für Gemeinschaft und Gesellschaft transparent darzustellen und mitzuprägen.

Familienunternehmer haben Deutschland stark gemacht

Gerade Familienunternehmer in Deutschland tragen seiner Ansicht nach sehr viel zum Wohlstand des Landes bei, ihre starke Rolle habe die Bundesrepublik zum Schrittmacher der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht. Mittelständische Unternehmen seien „die Basis des Wohlstandes in Deutschland“.

Doch „die Familienunternehmer begegnen – gerade in der Politik und in der veröffentlichten Meinung – aber oft dem Bild des gierigen Reichen. Das ist absurd, weil wohl kaum jemand so das Bild einer Sozialen Marktwirtschaft verkörpert wie der Mittelstand“, sagt von Bechtolsheim.

Wie vergiftet das Meinungsklima in der Bundesrepublik ist, merkte er, als er sich um Gesprächspartner für das gemeinsam mit Andreas Rhein herausgegebene Buch „Vermögen bedeutet Verantwortung“ bemühte. Gut 20 „Reiche“, vom früheren AEG-Chef Heinz Dürr über den Inhaber des Textilunternehmens Trigema, Wolfgang Grupp, und den Unternehmer Andreas Jacobs bis zur Verwaltungsratspräsidentin der schweizerischen Underberg AG, Hubertine Underberg-Ruder, waren bereit, sich über ihren Wohlstand und die Rolle der Wohlhabenden in der Gesellschaft interviewen zu lassen.

Auf die Anfrage zu einem Buch über Reiche gab es viele Absagen

„Viele, die ich gefragt habe, haben abgesagt“, berichtet von Bechtolsheim. „Sie wollten auf keinen Fall mit dem Begriff wohlhabend oder reich verbunden werden. Besonders bei Frauen war das sehr ausgeprägt. Das sagt viel aus über das gesellschaftliche Klima.“

Wen auch immer er fragte: Dass Vermögen auch Verantwortung bedeute, haben alle Interviewten gesagt. Jenseits des politischen Populismus der Linken bestätigen das auch die Zahlen. Nach einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft vom November 2018 tragen zehn Prozent der Steuerpflichtigen in Deutschland mehr als die Hälfte der gesamten Einkommensteuer.