Deutsche-Bank-Chefaufseher : Paul Achleitner, der Ungeliebte

Man darf sich den Prozess ruhig schmerzlich vorstellen. Langjähriger Chefkontrolleur der größten deutschen Bank tritt ab. Ein Angezählter, viereinhalb Monate bleiben ihm noch, der Einfluss schwindet, die Macht zerrinnt. Die Nachfolge ist geregelt, alle wissen Bescheid. Drinnen läuft die große Übergabe, draußen warten sie auf den letzten Akt, die letzte Szene. Eine große Rede noch am 19. Mai. Dann fällt der Vorhang. Dann ist Schluss.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt".

Paul Achleitner könnte in diesem Moment auch ein Stein vom Herzen fallen. Der Mann war schließlich nicht der Aufsichtsratschef irgendeines Unternehmens. Sondern der Deutschen Bank. Zehn Jahre hat Achleitner diesen Posten gehalten, den man getrost zu den wichtigsten in der deutschen Wirtschaft zählen kann. Und zu den schwierigsten. Zehn Jahre, in denen es drunter und drüber ging – vorsichtig ausgedrückt. Vorstände kamen und gingen, Vorstandsvorsitzende auch. Der Börsenwert von einst ist dahin. Dabei war Achleitner im Jahr 2012 angetreten, um die Bank wieder aufzurichten und zu neuer Größe zu führen. Sie sollte mit den Größten der Branche in den USA mithalten können. Es sollte seine Lebenswerk vervollständigen. Jetzt stellt sich die Frage, was davon übrig bleibt.