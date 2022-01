Wächtergremium muss umziehen : Bürokratieabbau ist bei Scholz nicht mehr Chefsache

Über die Erfolge der alten Bundesregierung im Bemühen um Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung gibt es unterschiedliche Urteile. In jedem Fall aber leistete sie sich unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Normenkontrollrat eine oft unbequeme Stimme der Vernunft: Das Gremium aus zehn unabhängigen Experten hat unter anderem den Auftrag, alle Gesetzentwürfe auf Bürokratiegehalt und Vereinfachungspotential zu prüfen.

Seine Autorität im Umgang mit den einzelnen Ministerien verdankte der Normenkontrollrat dabei der Tatsache, dass er organisatorisch direkt beim Kanzleramt angesiedelt war. Diese Autorität aber soll das Wächtergremium nach dem Willen von Olaf Scholz (SPD) nun verlieren: Der neue Kanzler stuft Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung nicht mehr als Chefsache ein.

Er schiebt das Aufgabenfeld und die Zuständigkeit für den Rat ins Justizministerium. An diesem Mittwoch will das Kabinett einen Gesetzentwurf beschließen, der das besiegelt. Seine Jahresberichte mit Analysen und Ratschlägen wird der Rat dann auch nicht mehr auf Chefebene abliefern, was ihm unter Merkel erhöhte Aufmerksamkeit sicherte. Es werde „bestimmt, dass der Bericht zukünftig nicht mehr an den Bundeskanzler, sondern an die Bundesregierung erstattet wird“, heißt es in dem Entwurf, der der F.A.Z. vorliegt.

Den Grund für den Umzug nennt das Gesetz nicht

Eine inhaltliche Begründung für die Zurückstufung in der Regierungshierarchie liefert der im Haus von Justizminister Marco Buschmann (FDP) verfasste Gesetzentwurf nicht. Er verweist nur darauf, dass dies mit dem sogenannten Organisationserlass von Scholz schon im Dezember so festgelegt worden sei.

Mit dem Organisationserlass teilt das Kanzleramt jeweils zum Abschluss der Regierungsbildung mit, inwiefern sich Aufgabenzuschnitte der Ministerien ändern. Im Kanzleramt darf anstelle der Bürokratiewächter nun der Ostbeauftragte arbeiten, der bisher im Wirtschaftsministerium saß.

Der aktuelle Gesetzentwurf stellt jenseits davon fest: Der Rat habe die Aufgabe, „die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen auf den Gebieten des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung zu unterstützen“. Und weiter zur Begründung: „Diese Aufgabe wird der Nationale Normenkontrollrat auch zukünftig wahrnehmen.“

Es wird eine Amtszeitbegrenzung geben

Allerdings sind daneben noch formale Neuregelungen vorgesehen, die zumindest der bisherige Leiter des Rats, Johannes Ludewig, in Teilen leicht als Misstrauensbekundung auffassen könnte: Der Vorsitz wird damit künftig gesetzlich auf zwei Amtszeiten begrenzt. Der promovierte Ökonom Ludewig, Jahrgang 1945, der der Regierung einst im aktiven Berufsleben unter anderem als Wirtschaftsstaatssekretär, Abteilungsleiter im Kanzleramt und Bahn-Chef gedient hatte, war 2006 auf Initiative von Merkel zum Gründungsvorsitzenden des damals neuartigen Bürokratiewächtergremiums geworden und hatte die Position bis zum jüngsten Regierungswechsel inne.

So etwas soll künftig nicht mehr möglich sein, selbst wenn es die Ratsmitglieder alle so wollten. Ludewigs Stellvertreterin, die derzeit die Geschäfte führt, ist Sabine Kuhlmann, Professorin für Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation an der Universität Potsdam. Weitere Mitstreiter sind etwa Hanns-Eberhard Schleyer, der frühere Generalsekretär des Handwerks, und die ehemalige Grünen-Politikerin Thea Dückert.

Neben den laufenden Aufgaben hatte sich der Rat, der auf eine Geschäftsstelle von (in Vollbesetzung) 15 Mitarbeitern zurückgreifen kann, in den vergangenen Jahren besonders als Antreiber für eine Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung profiliert. Dazu legte er teils streitbare, aber auch bis ins Detail fundierte Analysen und Empfehlungen für mögliche Umsetzungsstrategien vor – getragen von der Vielfalt der Kompetenzen in dem Gremium, in dem ökonomischer, juristischer, verwaltungspraktischer und politischer Sachverstand zusammentreffen. Die von Scholz verfügte Verschiebung ins Justizministerium hat den Rat dem Vernehmen nach ohne Vorwarnung kalt erwischt.