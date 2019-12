Unterstützung von Ökonomen : Auf einmal Fans der SPD

Am kommenden Donnerstagabend treffen sie sich endlich leibhaftig. Die neuen Parteichefs der SPD reden zum ersten Mal offiziell mit den Kollegen von CDU und CSU, den Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundestag, der Kanzlerin und ihrem Vize. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden die Wünsche formulieren, die sie jüngst auf dem eigenen Parteitag selbst beschlossen haben: einen Anstieg des Mindestlohns, einen höheren Preis für CO2 – und, vor allem anderen, mehr staatliche Ausgaben, besonders für Investitionen.

Im politischen Raum stoßen sie damit nicht auf viel Begeisterung, noch nicht mal in den eigenen Reihen: Den Koalitionsvertrag quartalsweise neu auszuhandeln, das finden im Grunde ihres Herzens auch die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder und die meisten Bundestagsabgeordneten der Partei nicht besonders professionell.

Anklang finden die beiden Neuen an der SPD-Spitze zumindest mit einem Teil ihrer Wünsche ausgerechnet bei einer Berufsgruppe, die bislang nicht für eine besondere Nähe zum linken Flügel der Sozialdemokratie bekannt war: bei den Wirtschaftswissenschaftlern, von denen viele einst dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder vorwarfen, er schreite beim Abbau von Staatsaufgaben und Sozialausgaben gar nicht forsch genug voran. Und unter den neuen Fans sind keineswegs bloß solche, die schon immer als Anhänger eines gestaltenden Staats bekannt waren.

„Schwarze Null“ sorgt für Unmut

Es begann, kaum dass der Parteitag der Sozialdemokraten am vorigen Sonntag zu Ende gegangen war. Die beiden neuen Parteichefs seien „relativ konstruktiv an die Sache herangegangen“, jetzt gebe es die Chance, in den anstehenden Koalitionsgesprächen das Land voranzubringen, erklärte Clemens Fuest, der Präsident des Münchener ifo-Instituts. Michael Hüther, der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), attackierte sogar die CDU für ihren Widerstand gegen die Ideen des neuen SPD-Führungsduos: Er verstehe nicht, wie sich die Partei in ihre Vorstellungen von einem ausgeglichenen Haushalt derart „einbetonieren“ könne.

Die Sache hat eine längere Vorgeschichte. Unter den Ökonomen hat das Festhalten an der „schwarzen Null“ um jeden Preis schon lange nicht mehr viele Freunde, also an jenem ausgeglichenen Haushalt, den die CDU zu ihrem zentralen politischen Ziel gemacht hat und an dem auch der sozialdemokratische Finanzminister Olaf Scholz bis vor kurzem eisern festhielt.

Anfang November schlug sich das auch im Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen nieder: Sollte es zu einem stärkeren Abschwung kommen, könne ein Festhalten an der schwarzen Null „hinderlich sein“, schrieben die fünf Professoren in ihre Stellungnahme hinein; zwei von ihnen stellten sogar die Schuldenbremse in Frage, die bei schwacher Konjunktur neue Kredite zwar zulässt, sie in ihrer Höhe aber begrenzt.

Christoph M. Schmidt ist der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, er leitet das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen. „Die politische Vorgabe, an der schwarzen Null in allen Situationen festzuhalten, halte ich nicht für gut gewählt“, sagt er. Von der neuen SPD-Spitze unterscheidet ihn allerdings, dass er den Zeitpunkt für die Abkehr von diesem Ziel noch nicht für gekommen hält: „Wir sollten uns aber die Munition trocken halten für eine Rezession.“

Mehr Investitionen fordert auch er, aber er meint damit nicht nur öffentliche, sondern vor allem private Ausgaben. Und er glaubt, dass dabei andere Fragen wichtiger sind als neue Kredite: „Das Hemmnis liegt nicht in der Verfügbarkeit der Mittel, sondern vor allem in den Planungsverfahren und der begrenzten Kapazität der Bauindustrie.“

Hüther, der IW-Präsident, geht da einen Schritt weiter. „Wenn ich höre, Geld sei nicht das Problem, werde ich wirklich zornig“, sagt er. Natürlich müssten Planungsverfahren schneller werden. Aber es gebe nun mal Klassenzimmer, die wegen Schimmelbefalls nicht genutzt werden könnten, weil der Kommune das Geld fehle. Und die Engpässe bei den Baufirmen seien auch den starken Schwankungen bei den öffentlichen Investitionen geschuldet. „Deshalb brauchen wir für die nächsten zehn Jahre einen verlässlichen Plan, der einen Kapazitätsausbau ermöglicht.“