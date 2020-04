Wegen Corona-Krise : Obst und Gemüse werden immer teurer

Frische Lebensmittel sind in der Corona-Krise spürbar teurer geworden. Denn nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südeuropa fehlen die Erntehelfer. Werden Äpfel, Orangen und Paprika für Ärmere unbezahlbar?

Wer in diesen Tagen im Supermarkt oder auf dem Markt Obst und Gemüse kauft, staunt oft nicht schlecht: Ein Blumenkohl kostet schnell mal 3,29 Euro, das Kilo Paprika mitunter 7 Euro. Und in dem Orangennetz für 1,99 Euro, in dem kürzlich noch vier oder fünf Früchte steckten, verlieren sich plötzlich nur noch drei. Nach den leeren Regalen kommt jetzt der nächste Corona-Effekt: Die Preise für frische Lebensmittel ziehen spürbar an.

Julia Löhr, Tobias Piller, Hans-Christian Rößler

Dass es sich nicht um einzelne Ausreißer handelt, zeigen die Zahlen der Agrarmarkt Informationsgesellschaft (AMI). In den vier Wochen zwischen dem 23. März und dem 19. April lag der durchschnittliche Kilopreis für Äpfel demnach 23 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei Orangen betrug die Steigerung 25 Prozent, bei Trauben sogar fast 29 Prozent. Rote Paprika verteuerte sich um 46 Prozent, Brokkoli um 56 Prozent.