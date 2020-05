Wirtschaftsweise im Gespräch : „Mit Frauen wäre der VW-Skandal nicht passiert“

Frau Professor Schnitzer, sind Frauen die besseren Manager?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Auf jeden Fall sind sie keine schlechteren Manager als Männer. Richtig ist: Es brauchte wesentlich mehr Frauen in den Vorständen der Unternehmen.

Warum?

Weil diverse Teams bessere Leistungen bringen. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Wir brauchen mehr gemischte Teams, Männer und Frauen, verschiedene Nationalitäten und soziale Herkunft. Warum? Weil die unternehmerische Wirklichkeit genau so vielfältig ist wie die Menschen.

Typischerweise fördern Chefs aber Leute mit ähnlichem Hintergrund.

Richtig. Das hat auch Vorteile. Man versteht sich ohne viele Worte, einigt sich schneller und erhöht so die Effizienz. Das hat aber auch einen Preis, und zwar einen hohen.

Welchen?

Fehlt es an der Vielfalt der Personen, dann leidet die Vielfalt der Ideen. Wenn keiner mit einem anderen Erfahrungshorizont aus einer anderen gesellschaftlichen Gruppe mitredet, wenn keiner den Blick von außen einbringt, dann fehlen neue Ideen. Im schlimmsten Fall wird es eintönig und monoton. Eine eingeschworene Gruppe ist womöglich auch anfälliger für Fehlverhalten, weil das Korrektiv anderer Meinungen fehlt. Das legen die Abgas-Manipulationen in der Automobilbranche in den vergangenen Jahren nahe.

Ihre These ist: Mit Frauen im VW-Vorstand hätte es den Diesel-Skandal nicht gegeben?

Genau. Meine Vermutung ist, dass es diesen Skandal um Manipulationen der Dieselmotoren und diesen Betrug am Kunden nicht gegeben hätte, wenn Frauen an der Konzernspitze etwas zu sagen gehabt hätten.

Wie kommen Sie darauf? Bisher ist nicht mal erwiesen, dass der VW-Vorstand von den Schurkereien gewusst oder sie gar angeordnet hat. Zumindest leugnet das der Konzern.

Ich bin keine Juristin und möchte den laufenden Gerichtsverfahren nicht vorgreifen. Aber ich kann das verfolgen, was in der Öffentlichkeit zu lesen ist. Der Aufsichtsrat von VW hat mehrfach öffentlich klargestellt, dass die Unternehmenskultur bis 2015 anfällig war für autokratische Entscheidungen und die Governance des Unternehmens fehlerhaft war. Folgerichtig hat der von der amerikanischen Justiz eingesetzte Aufseher Larry Thompson betont, dass sein Hauptaugenmerk der grundlegenden Überarbeitung der Führungskultur im Hause VW gilt. Der Konzern hat mittlerweile weit über 30 Milliarden Euro für seine Fehler gezahlt. Wollen wir jetzt sagen, da war nichts – oder wollen wir über mögliche Ursachen sprechen? Und wenn ja, liegen diese Ursachen vielleicht darin, dass es bis zum Auffliegen des Skandals eine Führungskultur gab, die keinen Widerspruch geduldet und alle Schwierigkeiten nach unten delegiert hat?

Frauen hätten im Zweifel anders gehandelt?

Mit Frauen im Vorstand wäre die Gruppendynamik ganz anders gewesen. In einer homogenen Gruppe von Männern, die alle begeistert sind von Autos, Macht, Technik und Wachstum, ist die Versuchung groß, sich auf die genehme Sicht der Dinge zu einigen: „Was ist schon kriminell? Wer soll uns schon dahinterkommen?“ In einem solchen Klima fehlt eine Instanz für den Zweifel. In heterogenen Gruppen schert in solchen Situationen eher jemand aus, widerspricht oder wendet sich gar als Kronzeuge an die Justiz. In einem homogenem Club fehlt dieses Korrektiv.

Mit einer Frau im Vorstand wäre das alles folglich nicht passiert?

Eine einzelne Frau reicht oft noch nicht aus, um etwas grundlegend zu ändern.

Warum nicht?