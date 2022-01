Aktualisiert am

Gender Pay Gap : Was Frauen am Aufstieg hindert

Woran liegt es, dass Frauen nach wie vor weniger verdienen als Männer? Für Harvard-Ökonomin Claudia Goldin beginnt das Problem an der eigenen Haustür.

Frau Goldin, in Ihrem Buch „Career and Family“ analysieren Sie, warum Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer. Als Schuldigen machen Sie die „gierige Arbeit“ aus. Was meinen Sie damit?

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion.

Bei Paaren, die Kinder oder ältere Eltern betreuen, muss immer eine Person zu Hause „auf Abruf“ sein – auch wenn diese Person Vollzeit arbeitet. Es gibt Berufe, bei denen diese Rufbereitschaft einen großen finanziellen Nachteil mit sich bringt. Das sind die gierigen Jobs: Jobs, bei denen man unverhältnismäßig mehr Geld bekommt, wenn man viele Stunden arbeitet, wenn man sich bereit erklärt, jederzeit angerufen zu werden oder lange Reisen zu unternehmen. Wenn beide Partner gierige Jobs annehmen könnten, würden sie beide viel verdienen. Aber sie können es nicht. Sie könnten beide die flexibleren Jobs annehmen. Wenn die gierigen Jobs weitaus lukrativer sind, werden sie aber dazu verleitet, die Gleichberechtigung des Paares über Bord zu werfen. Und wenn sie ein heterosexuelles Paar sind, werfen sie damit die Gleichstellung der Geschlechter mit über Bord.