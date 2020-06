Böse Überraschung : Warum Kurzarbeitern Steuernachzahlungen drohen können

Aktualisiert am

Die Corona-Krise hat nicht nur den Maschinenbau belastet: Viele Deutsche sind oder waren in Kurzarbeit. Bild: dpa

Es ist eine extrem komplexe Materie, aber es lohnt sich, sich mit ihr zu beschäftigen, denn sie betrifft den Geldbeutel von Millionen Menschen in Deutschland: Wie wirkt sich die Kurzarbeit auf die zu zahlende Einkommensteuer aus? Nicht wenige Deutsche dürften, nachdem diese Frage beantwortet worden ist, ein böse Überraschung erleben, weil auf sie eine Nachzahlung zukommt.

Warum das so ist? Das Kurzarbeitergeld selbst ist steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt, für die übrigen Einkünfte ist ein höherer Steuersatz maßgeblich. Je höher diese Verdienste sind, umso mehr wirkt sich der Progressionsvorbehalt aus. Bei zusammen veranlagten Eheleuten gehört dazu auch das Einkommen des Partners. Zugleich sichert sich der Fiskus seine Ansprüche über die Lohnsteuer, so dass manche Betroffene zunächst zu viel zahlen und später Geld vom Finanzamt zurückbekommen. Es kann also sowohl zu Steuernachzahlungen wie auch zu Erstattungen kommen.

Der Bund der Steuerzahler hat einige Fälle durchgerechnet. Dabei zeigt sich: Vor allem sollten sich diejenigen, deren geschmälerter Arbeitslohn mit Kurzarbeitergeld aufgestockt wird, etwas Geld für eine Steuernachzahlung zurücklegen. Das empfiehlt zumindest Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel.

Beispielrechnung für Kurzarbeiter

Konkret sieht die Rechnung so aus: Ein Single mit einen Bruttoeinkommen von 6.000 Euro im Monat arbeitet dieses Jahr neun Monate kurz – und zwar zu 50 Prozent. Das heißt, er erhält in dieser Zeit einen monatlichen Bruttolohn von 3.000 Euro und zusätzlich Kurzarbeitergeld. Dies beträgt für die ersten drei Monate jeweils 830 Euro, ab dem vierten Monat knapp 969 Euro und ab dem siebten Monat 1.107 Euro. Für seinen regulären Arbeitslohn von 6.000 Euro hat der Arbeitgeber bereits Lohnsteuer von monatlich rund 1.366 Euro und für den Arbeitslohn während der Kurzarbeit rund 405 Euro einbehalten. Insgesamt sind das 7.743 Euro. Mit dem Kurzarbeitergeld kommt man auf eine Einkommensteuer von 8.434 Euro. Da er durch den Lohnsteuerabzug nur rund 7.743 Euro getilgt hatte, ergibt sich eine Nachzahlung von 691 Euro, mit Solidaritätszuschlag sind es sogar 729 Euro.

Wenn derselbe Single neun Monate auf Kurzarbeit null ist, dreht sich das Ergebnis. Das Kurzarbeitergeld beträgt für die ersten drei Monate jeweils 2.013 Euro, vom vierten Monat an sind es 2.348 Euro und für den siebten bis neunten Monat jeweils 2.683 Euro, insgesamt also 21.132 Euro. Für seinen regulären Arbeitslohn hat der Arbeitgeber insgesamt 4.097 Euro Lohnsteuer einbehalten. Mit dem Kurzarbeitergeld ergibt sich eine Einkommensteuer von 2.738 Euro. So bekommt dieser Single eine Steuererstattung von 1.359 Euro, mit Soli sind es sogar 1.434 Euro.

Die diversen Beispielsfälle, die der Steuerzahlerbund durchgerechnet hat, zeigen ein Muster: Bei Kurzarbeit, wenn der Arbeitnehmer also ganz zu Hause bleibt, gibt es eine Erstattung, bei weiterem Einkommen muss nachgezahlt werden. Pauschal berücksichtigt wurden der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 Euro, der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro oder 72 Euro bei Ehepaaren, keine Kirchensteuer. Fälle mit Doppelverdienern hat man nicht berechnet, da dies extrem schwierig wird, weil noch mehr unterschiedliche Konstellationen möglich werden.

Tendenziell dürfte der Progressionsvorbehalt bei gemeinsamer Veranlagung jedoch steuererhöhend wirken, weil dann das gesamte Partnereinkommen dem künstlich erhöhten Steuersatz unterliegt. „Das kann dazu führen, dass dann eine getrennte Veranlagung besser ist“, erläutert der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, im Gespräch mit der F.A.Z.

Um seinen Anspruch durchzusetzen, verlangt der Fiskus auch von Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld erhielten, eine Steuererklärung, die das sonst nicht machen müssten. Für viele Arbeitnehmer lohnt sich normalerweise eine Einkommensteuererklärung nicht, weil der Arbeitgeber zum Jahresende einen betriebsinternen Lohnsteuerjahresausgleich durchführt. „Da werden Dinge wie Sonderzahlungen und Gehaltssprünge geglättet, was oft zu einem Vorabausgleich und zu mehr Liquidität im Dezember führt“, erläutert Eigenthaler. In Fällen der Kurzarbeit untersage dies das Gesetz. Der Arbeitnehmer werde somit mit einer strukturellen Überzahlung ins nächste Jahr geschickt. „Diese Überzahlung dient in vielen Fällen als eine Art Pfand für die strukturelle Erhöhung durch den Progressionsvorbehalt.“

Mehr Erklärungspflichtige durch Kurzarbeit

Wie Eigenthaler hervorhebt, führt die millionenfache Kurzarbeit dazu, dass viele Antragsfälle in den Finanzämtern nun zu Pflichtfällen werden. Die Bürokratie sei enorm. Gegebenenfalls müsse erinnert und mit Zwangsgeld gearbeitet werden. Hinzu komme: Wer die Steuererklärung nicht selbst auf die Reihe kriegt, muss zum Steuerberater oder Lohnsteuer-Hilfeverein. Die FDP-Fraktion wollte die betroffenen Arbeitnehmer aus solchen Nöten befreien. Sie hatte in der vergangenen Sitzungswoche des Bundestags den Antrag „Keine Steuererklärungspflicht für Kurzarbeit – Progressionsvorbehalt für 2020 aussetzen“ ins Plenum eingebracht und zur sofortigen Abstimmung gestellt. Obwohl die Unionsfraktion selbst unangenehme Briefe vom Finanzamt für viele Bürger im Wahljahr befürchtete, wollte sie sich dann doch nicht von der FDP vereinnahmen lassen. Die Koalition stimmte dagegen.