Kuna pfui, Euro hui : Warum Kroatien unbedingt auf den Euro umsteigen will

Staaten, die an ihrer eigenen Währung festhalten, gibt es in der EU genug. Warum Kroatien sogar früher als geplant den Euro einführen möchte, erklärt der Finanzminister des Landes.

Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt. 340 Millionen Menschen zahlen inzwischen ihre Lebenshaltungskosten und die Miete in Euro oder sorgen mit der nicht mehr ganz so neuen Währung für ihren Lebensabend vor. Doch nur in 19 der 27 EU-Staaten ist der Euro gesetzliches Zahlungsmittel, als letztes Land kam 2015 Litauen dazu. Dies ist nun auch schon sieben Jahre her. Die Attraktivität der Gemeinschaftswährung lässt nach. Länder wie Schweden, Dänemark, Polen, die Tschechische Republik, Ungarn oder Rumänien setzen weiterhin auf geldpolitische Souveränität, auch wenn sie im Grunde als EU-Mitglieder zur Gemeinschaftswährung verpflichtet sind – wobei der Zeitpunkt offen ist. Doch jetzt steht der nächste Eurokandidat vor der Tür.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Kroatien hat entschieden, der zweitwichtigsten Währung der Welt beizutreten. „Der 1. Januar 2023 ist unser Zieldatum“, sagt Finanzminister Zdravko Maric, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, im F.A.Z.-Gespräch: „Wir glauben, dass es ein realistisches Ziel ist. Wir sind gut vorbereitet.“