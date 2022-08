Kati Endemann, Kundenbetreuerin

Auch wenn die Bahn nichts für den Brand in Grunewald kann: Genervt sind die Fahrgäste trotzdem, wenn ihr Zug Verspätung hat. Wie man mit ihnen umgeht, weiß Kati Endemann. Sie kennt die wütenden Bahnkunden, die ihren Anschlusszug verpassen, trotzige Fahrgäste ohne Ticket und laute Fußballfans, die in der Regio mit Dosen herumschmeißen. Die gebürtige Dresdnerin arbeitet seit 1986 für die Bahn, in der DDR noch Reichsbahn genannt. Von 1999 an war sie in Nürnberg Zugbegleiterin für die DB Regio, inzwischen heißt der Beruf „Kundenbetreuerin“. Aus der Fassung bringt Endemann so schnell nichts. „Das hat noch keiner geschafft“, sagt die 51 Jahre alte Kontrolleurin und lacht. „Immer wieder sagen Fahrgäste zu mir: ‚Wie der mit Ihnen umgegangen ist, dass Sie da ruhig geblieben sind . . .!‘ Aber ich denke mir: Es bringt ja nichts.“

Endemanns Arbeitstage beginnen selten zur gleichen Uhrzeit. Sie betreut Züge in Bayern, fährt mit der Mittelfrankenbahn im Nürnberger Raum oder mit der Regionalbahn zwischen München und Würzburg. Wenn sie Frühschichten macht, die sie am liebsten mag, geht es um drei Uhr los, um vier oder um fünf. „Sie müssen sich jeden Abend überlegen, wann Sie Ihren Wecker stellen“, sagt sie. Ob sich die Kunden in der Bahn um drei Uhr morgens von denen um zehn Uhr unterscheiden? „Da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich sind das alles Menschen.“ Sie mache keine Unterschiede. „Wenn ich am Bahnsteig stehe, dann sage ich jedem ‚Guten Tag‘ und öffne die Tür. Und dann dürfen alle bei mir einsteigen. Ich weiß dann, sie fühlen sich wohl, und das ist das Wichtigste.“