Ampel-Verhandlungen : Warum will niemand Wirtschaftsminister werden?

Offiziell ist die Linie klar: Die „P-Worte“ sind in den Koalitionsverhandlungen tabu. Zunächst wollen SPD, Grüne und FDP die inhaltlichen Ziele eines Ampel-Bündnisses abstecken, was sich schwierig genug gestaltet. Erst danach soll es um Posten und Personalien gehen. Doch neben der Frage, wann der Kohleausstieg kommt und wie das Rentenniveau gesichert werden soll, dreht sich längst auch das Personalkarussell. FDP und Grüne liefern sich seit Wochen einen öffentlichen Wettstreit darum, wer das Finanzministerium bekommt. Auch über das Klimaministerium wird schon leidenschaftlich diskutiert, obwohl es noch gar nicht existiert. Die Grünen haben zudem Interesse am Innenministerium signalisiert. Das hätte aber auch die SPD gerne – neben dem Arbeits- und Sozialministerium.

Von einem anderen Ministerium ist dagegen nur selten die Rede: Das Bundeswirtschaftsministerium weckt unter den Verhandlern bislang keine großen Begehrlichkeiten. Zwar bemühte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Frühjahr 2018 noch, das Haus als eine Trophäe zu verkaufen. „Das Wirtschafts- und Energieministerium besetzen zu können war jahrelang Sehnsucht von vielen“, sagte sie damals.

Das änderte aber nichts daran, dass vielen in ihrer Partei und auch in der Wirtschaft ein CDU-geführtes Finanzministerium deutlich lieber gewesen wäre. Dass Noch-Amtsinhaber Peter Altmaier in den vergangenen Jahren vergeblich versuchte, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu einer Senkung der Unternehmensteuern zu bewegen, hat die Bedeutung des Wirtschaftsministeriums in der Kabinettsrangfolge nicht verbessert. Die Folgen zeigen sich jetzt: Wer in die Fußstapfen von Ludwig Erhard tritt, spielt im Ringen um möglichst viel Macht innerhalb der nächsten Regierung eine untergeordnete Rolle.

Mit Schmidt fing der Machtverfall an

Den Freiburger Ökonomen Lars Feld überrascht das nicht. Er war bis Ende Februar Vorsitzender des Sachverständigenrats, eines der wichtigsten Beratergremien der Bundesregierung. „Das Wirtschaftsministerium ist für die Wirtschaftspolitik eines der unbedeutenderen Ministerien“, konstatiert Feld: „Das wirtschaftspolitisch wichtigste Ministerium ist eindeutig das Finanzministerium, gefolgt vom Arbeits- und Sozialministerium.“ Während Ersteres die Macht habe, Ausgabenpläne anderer Ministerien zu stoppen, verfüge Letzteres über den größten Einzeletat im Haushalt. 165 Milliarden Euro konnte das Arbeits- und Sozialministerium zuletzt im Jahr ausgeben. Das Wirtschaftsministerium kam nur auf etwas mehr als 10 Milliarden.

Wie viele Beobachter sieht Feld den Beginn des Bedeutungsverlusts im Jahr 1972. Damals nahm Wirtschaftsminister Helmut Schmidt (SPD) bei seinem Wechsel ins Finanzministerium die einflussreiche Abteilung Geld und Kredit mit – wo sie auch blieb. Zu einer weiteren Machtverschiebung kam es, als Anfang der Neunzigerjahre CSU-Finanzminister Theo Waigel die Treuhandanstalt zur Privatisierung der DDR-Betriebe an sein Haus band.

Die Ende der Neunziger von Oskar Lafontaine (damals SPD) ins Finanzministerium beorderte volkswirtschaftliche Grundsatzabteilung ging zwar später wieder ins Wirtschaftsministerium zurück, mancher versierte Mitarbeiter aber nicht. Dass die FDP nach der Wahl 2009 nicht nach den Finanzen griff, sondern nach dem Außen- und dem Wirtschaftsministerium, gilt in der Partei heute als einer ihrer größten Fehler. Das Finanzministerium lehnte die von den Liberalen geforderten Steuersenkungen ab. Auch deshalb wollen sie nun so vehement dieses Haus.

Als Sigmar Gabriel 2013 die Zuständigkeit für die Energiethemen ins Wirtschaftsministerium holte, gewann dieses wieder an Bedeutung. Die Kombination funktionierte aber nur so lange, wie beide Häuser in der Hand der SPD waren. In den vergangenen Jahren blockierten sich dagegen der CDU-Wirtschaftsminister Altmaier und die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze immer wieder, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien und ambitioniertere Klimaschutzziele ging. Vor allem für die Grünen steht deshalb fest: Energie und Umwelt müssen wieder in ein Ministerium.