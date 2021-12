Neuer Gesundheitsminister : Das ist der andere Karl Lauterbach

Er ist jetzt der Corona-Mann. Seit die Pandemie das Land im Griff hält, seit fast zwei Jahren also, erklärt Karl Lauterbach in den Talkshows die Lage. Es war ein erstaunlicher Wiederaufstieg, nachdem er sich durch seine gescheiterte Kandidatur für den SPD-Vorsitz und die Aufgabe des Sprecheramts im Bundestag schon ins politische Abseits manövriert hatte. Auf einmal wurde er zur Kultfigur, bei einer Mehrheit zumindest. Und dass ihn eine Minderheit so heftig bekämpfte, dass er als einfacher Abgeordneter sogar Personenschutz brauchte, trug vielleicht sogar dazu bei. Am Ende kamen seine Sozialdemokraten nicht mehr daran vorbei, ihn zum Minister zu machen, obwohl er unter ihnen immer ein Außenseiter gewesen war.

Dabei gibt es auch noch einen anderen Karl Lauterbach, einen, der im Laufe der kommenden Wahlperiode noch viel wichtiger werden könnte. Und zwar dann, wenn die Pandemie eines Tages abflauen und den Blick frei machen sollte auf die Finanzlöcher, die sie hinterlassen hat – in den öffentlichen Kassen im Allgemeinen und im Gesundheitssystem im Besonderen.

Der Wissenschaftler unter den Politikern

Denn Lauterbach ist nicht nur als Mediziner ein Außenseiter unter all den Juristen und Politologen, aus denen das neue Kabinett in alter bundesdeutscher Tradition größtenteils besteht. Er ist auch Ökonom, genauer: ein Gesundheitsökonom. Ein Wissenschaftler also, der Arztpraxen und Krankenhäuser stets auch nach einem Kalkül von Kosten und Nutzen betrachtet, der die Qualität in Beziehung setzt zu dem Geld, das dafür aufgewandt wird. Und dabei in der Vergangenheit allzu oft feststellte, dass das Verhältnis zwischen beidem in Deutschland nicht sehr günstig aussieht, jedenfalls nicht in allen Zweigen des Gesundheitssystems.

Lauterbach studierte das Fach, genauer: Health Policy and Management, nicht irgendwo, sondern an der amerikanischen Elite-Uni Harvard, wo er anschließend auch unterrichtete, bevor er 1998 an der Universität Köln die Leitung des neu gegründeten Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie übernahm. Er war kein Politiker, sondern Experte, aber verfügte über Einfluss und saß in wichtigen Beiräten – im Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen etwa oder in der Rürup-Kommission, die während der rot-grünen Regierungsjahre unter dem Bundeskanzler Gerhard Schröder neue Ideen für die Finanzierung der Sozialsysteme entwickeln sollte.

Dabei verdiente er auch ziemlich gut, und als er nach Schröders Abwahl 2005 die Seiten wechselte und selbst in den Bundestag einzog, beklagte er sich öffentlich über herbe Einkommensverluste. Erschwerend kam hinzu, dass er die Direktwahlkämpfe in seinem stets souverän gewonnenen Wahlkreis Köln-Mülheim finanzieren musste.

Lauterbach, der in jungen Jahren mal in der CDU gewesen war, gilt eigentlich als ein Linker in der SPD, nach seinem Einzug in den Bundestag reihte er sich auch organisatorisch auf diesem Flügel ein. Aber er blieb auch hier stets ein Solitär, und gerade weil er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen war, harmonierten seine Vorschläge für ein effizienteres Gesundheitssystem beileibe nicht immer mit den Ideen von Leuten, in deren Vorstellungswelt das Geld schon immer aus dem Automaten kam.

Sogar Kritiker stimmen Lauterbach zu

Klar, er war seit Anbeginn für eine Bürgerversicherung, gegen die Trennung von privaten und gesetzlichen Kassen in einer – wie er es nannte – Zweiklassenmedizin. Aber er führte auch hierfür ökonomische Argumente ins Feld und wetterte bei jeder Gelegenheit gegen Über- und Fehlversorgung, die es im deutschen Gesundheitssystem neben mancher viel diskutierten Knappheit ja auch reichlich gibt. Als er sich vor anderthalb Jahrzehnten in einem etwas reißerisch aufgemachten Buch über den „Zweiklassenstaat“ auf das Feld der allgemeinen Gesellschaftsanalyse begab, wurde er von Ökonomen für seine Thesen zwar attackiert. Aber sogar seine schärfsten Kritiker gaben zu, dass sich im Kapitel über sein angestammtes Fachgebiet „einige zutreffende Beobachtungen zu Ineffizienz und Intransparenz des Gesundheitswesens“ fänden.