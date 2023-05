Das kleine gelb gestrichene Café mit dem einladenden Garten war ein Glücksfall. Es bot schnelle Zuflucht vor dem heftigen Platzregen, der die Besucher des Museums der schwarzen Schiffe in Shimoda auf der Izu-Halbinsel überrascht hatte. Die Wirtin, Yukie Tsuchiya, war 77 Jahre alt. Sie erzählte eine bemerkenswerte Geschichte.

Vor 17 Jahren war das alte hölzerne Gebäude, in dem schon ihre Mutter ein Gasthaus unterhalten hatte, nach einem Missgeschick in der Küche abgebrannt. Tsuchiya hätte es dabei belassen und sich nach einem Vierteljahrhundert als Café-Wirtin in den Ruhestand verabschieden können. Mit 60 Jahren konnte sie mit Abschlag in Rente ge­hen.