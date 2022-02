Aktualisiert am

Kafka in Italien

Überforderte Bürokratie : Kafka in Italien

Südlich der Alpen liegt ein schönes Land, doch warum sind seine Behörden so überfordert? Diese Frage geht ganz Europa an.

Geduld gefragt: Wer sich in römische Behörden begibt, sollte etwas Zeit mitbringen. Bild: Mauritius

Plötzlich macht es einen Knall, der einen zusammenzucken lässt. Der Laut ist zunächst schwer zuzuordnen, alle drehen sich um. In der Empfangshalle des Einwohnermeldeamtes von Rom, Bezirk 1, hat ein Mann voller Wucht seine Akte auf einen Tisch geschlagen. Die hohen Marmorwände verstärken den Krach. Der Mann ist außer sich, brüllt, läuft wie ein Tiger auf und ab. Die Beamten versuchen, ihn zu beruhigen; irgendwann gelingt es.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Keiner der rund drei Dutzend Wartenden in der Halle ist über den Wutausbruch überrascht. Offenbar haben alle ein Anliegen, das ihnen schnell die Zornesröte ins Gesicht treiben kann. Ins Einwohnermeldeamt von Rom in der Via Luigi Petroselli kommen die Menschen, um sich nach einem Umzug anzumelden. Das klingt nach einem einfachen Verwaltungsakt, doch der Schein trügt.