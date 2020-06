Italien und die EU : Zahlmeister statt Sorgenkind

Es ist an der Zeit, ein paar Dinge zurechtzurücken. Seit sich abzeichnet, dass die EU mit viel Geld gegen die Viruslast in der europäischen Wirtschaft angehen will, hat sich in der deutschen Öffentlichkeit ein ziemlich schiefes Bild festgesetzt, oder besser: Es wurde reaktiviert. Die Leute sind sich erstaunlich einig, egal, ob sie mögliche Finanzhilfen als Beitrag zum Schlendrian ablehnen oder als Akt der Solidarität einfordern: „Der“ Norden des Kontinents zahle für „den“ Süden. Konkreter: „Die“ Deutschen müssten für „die“ Italiener blechen. So war es doch schon immer, auch in der Euro-Krise 2010 bis 2012. Oder etwa nicht?

Nein, so war und ist es nicht. In der Euro-Krise haben die wechselnden römischen Regierungen nie auch nur einen Cent an Hilfskrediten erhalten. Im Gegenteil: Sie haben sich an den Bürgschaften für die klammen Länder der Währungsgemeinschaft mit 125 Milliarden Euro beteiligt. Das ist nicht viel weniger als das deutsche Garantievolumen von 190 Milliarden Euro, und es entspricht dem italienischen Anteil an Bevölkerung und Wirtschaftskraft der Europäischen Union.

Schließlich ist Italien nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, sondern immer noch die achtgrößte des Planeten. Zwar haben sich seit den Zeiten, als das Land auf Platz fünf stand, drei Länder davorgeschoben: China, Großbritannien und Indien. Aber zumindest in Bezug auf die beiden asiatischen Länder mit ihrer Milliardenbevölkerung ist das alles andere als eine Schande.

Warschaus Glanz wird auch aus Mailänder Steuergeldern finanziert

Das ökonomische Gewicht Italiens schlägt sich auch in den Zahlungsströmen nieder: Kaum jemand weiß hierzulande, dass Italien in der EU ein Nettozahler ist. Zuletzt, im Jahr 2018, überwies das Land gut fünf Milliarden Euro mehr nach Brüssel, als es von dort aus den verschiedenen Töpfen zurückerhielt. Das entspricht ziemlich genau dem Betrag, den die beiden Nettoempfänger Spanien und Portugal zusammengenommen erhalten. Und es ist knapp halb so viel, wie der mit Abstand größte Kostgänger Polen bekommt – ein Land, dessen fulminanter Wirtschaftsaufschwung der zurückliegenden drei Jahrzehnte dem wachstumsschwachen Italien gern mal vorgehalten wird. Dabei wurde der neue Glanz der Metropole Warschau auch mit Steuergeld aus Mailand finanziert.

Auch das geplante europäische Konjunkturprogramm wird von Italien selbst mitfinanziert: Mit seinem Anteil am EU-Haushalt von zuletzt knapp 12 Prozent beteiligt sich Italien an der späteren Rückzahlung der Anleihen, die Brüssel jetzt auflegt. Das Land gewährt sich gewissermaßen selbst einen Kredit. Weil Italien von der Corona-Krise aber besonders stark betroffen war, wird sein Anteil an den Fördermitteln diesmal sehr viel höher ausfallen, so dass Rom vorübergehend zum Nettoempfänger mutiert. Das klappt allerdings nur, wenn die italienische Verwaltung am Ende überhaupt genügend förderfähige Projekte präsentieren kann, die zu den Kriterien des Programms passen.

Auch das Bild, der italienische Staat ignoriere nach Herzenslust europäische Fiskalregeln, trifft so allgemein nicht zu. Zwar hat das Land einen Schuldenberg von gut 130 Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung aufgetürmt – allerdings nicht erst in jüngster Zeit, sondern über viele Jahrzehnte. Und die offizielle, im Vertrag von Maastricht vereinbarte Schuldengrenze von 60 Prozent hielten selbst vor Corona nur die wenigsten Euroländer ein – unter den Westeuropäern allein Luxemburg, die Niederlande, die skandinavischen Staaten und zuletzt mit knapper Not auch Deutschland. Österreich, das jetzt den selbsternannten Club der Sparsamen anführt, zählte mit einer Schuldenquote von 70 Prozent nicht zu den Regeltreuen.