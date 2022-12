Pessimismus : Warum gibt es so viele Krisen?

So pessimistisch wie 2022 waren die Deutschen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wo man auch hinguckte, überall herrschte Krise. Doch es gibt Hoffnung.

Mit Superlativen muss man ja immer vorsichtig sein, aber dieser stimmt: So verzagt wie dieses Jahr waren die Deutschen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Mitte 2022 sagten nur noch 23 Prozent der Deutschen, sie sähen den kommenden zwölf Monaten mit Hoffnungen entgegen. Das war der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. Ob Koreakrieg, Ölkrise, Finanzkrise oder die Terroranschläge vom 11. September 2001, als der dritte Weltkrieg unmittelbar bevorzustehen schien – so pessimistisch wie in diesem Jahr waren die Deutschen trotzdem zu keiner Zeit seit 1949.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Dabei haben die Deutschen eigentlich genug Krisenerfahrung aus den vergangenen Jahren. Erst kam die Finanzkrise, die sich zur Eurokrise auswuchs. Sie wurde abgelöst von der Flüchtlingskrise. Dann kam der erste große Dürresommer der Klimakrise und schließlich die Corona-Krise. Die war noch gar nicht richtig vorbei, da ging es in diesem Jahr erst richtig los.

Russlands Präsident Putin überfiel die Ukraine und unterbrach nach europäischen Sanktionen den Gasfluss nach Europa. So fand sich Deutschland gleichzeitig in einer Ukraine- und einer Energiekrise wieder. Das könnte ja eigentlich genug an Krisen sein, das Leben wäre dann schon kompliziert genug. Doch inzwischen ist es auch noch so, dass eine Krise die andere verschärft. Was ist da los?

Die Polykrise: Entschärft man eine Krise, verschärft man die andere

In der Energiekrise fackelt Russland sein Gas ab? Der Rest der Welt ersetzt es möglicherweise durch neu erschlossenes. Dem Klima schadet beides. Oder: Corona führte auf die eine oder andere Weise dazu, dass sich jetzt große Wellen von Grippe und Atemwegserkrankungen auftürmen und zu einer neuen Krise im Gesundheitswesen führen. Große Pessimisten fürchteten sogar: Die Energiekrise und die Inflation, die in ihrer Folge entsteht, könnten Bürger auf die Barrikaden bringen und so die Demokratie in eine Krise treiben.

„Polykrise“ nennt dieses Phänomen der Risikosoziologe Ortwin Renn in einem Aufsatz, den er zusammen mit einigen Kollegen geschrieben hat – und so viel ist schon einmal wahr: In der Polykrise lebt es sich nicht besonders angenehm. „Egal was man tut: Entschärft man die eine Krise, verschärft man die andere“, sagt Renn. Es ist eine vertrackte Situation – und sie ist bis jetzt einigermaßen rätselhaft geblieben.

Warum stecken wir dieses Jahr bloß in so vielen Krisen gleichzeitig?

Das versteht man nur, wenn man sich ein paar Gedanken darüber macht, welches Problem von der Welt zur Krise erhoben wird. Und da gibt es zwei Kriterien, die zumindest dazu beitragen, aus einem Thema eine Krise zu machen.

Eine Krise verlangt sofortige Aufmerksamkeit

Erstens: Wir werden auf eine Störung aufmerksam in einem Bereich, über den wir vorher nicht viel nachgedacht haben, den wir als Sache der Experten gesehen und als selbstverständlich hingenommen haben. „Es werden Dinge sichtbar, die zuvor latent geblieben sind“, nennt das der Soziologe Armin Nassehi, zum Beispiel wie sehr die Weltpolitik die Energiepreise beeinflussen kann – oder auch wie sehr die Energiewende vom Gasnachschub abhängig ist. „Es wird sichtbar, was sonst auch da ist, weil manche Arrangements nicht mehr funktionieren. Das erhöht die Krisenerfahrung“, resümiert Nassehi. „Ob die Lage krisenhafter ist, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Dass sie so erfahren wird, schon.“