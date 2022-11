Welthandel : Ein Hoch auf die Abhängigkeit

in Schlepper und eine Hafenfähre fahren am Containerterminal Burchardkai vorbei, dem grössten Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Hamburger Hafen. Bild: dpa

Für den russischen Kriegsherrn Wladimir Putin ist das Gipfeltreffen der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf der indonesischen Insel Bali in dieser Woche noch um einiges schlechter verlaufen, als man ohnehin schon annehmen konnte. Die übrigen Länder waren sich einig, zumindest „die meisten“, sie verurteilten den Einmarsch in die Ukraine „aufs Schärfste“, wie es in der Gipfelerklärung hieß. Das Drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen missbilligten sie sowieso.

Wie kam es dazu, nachdem wichtige Länder wie China oder Indien sich doch so lange zurückgehalten hatten mit einem Urteil über den Feldzug im fernen Europa? Sicher, eine geschickte westliche Diplomatie hatte daran ihren Anteil, die Pekingreise des Kanzlers übrigens eingeschlossen, die viele so vorschnell kritisiert hatten, sogar die eigene Außenministerin. Auch das ungeschickte Agieren der russischen Seite spielte eine Rolle, Putins Gipfel-Absage und das halbherzige Gastspiel seines Außenministers Sergej Lawrow.

Unter hohen Energiepreisen leiden alle

Das alles hätte seine Wirkung nicht entfalten können, sprächen nicht handfeste Interessen gegen Rücksicht auf Moskau. Dieser Krieg ist teuer, nicht nur für die verwüstete Ukraine oder das gasabhängige Deutschland. Unter den hohen Energiepreisen leiden Länder überall auf der Welt, sofern sie nicht selbst Öl oder Gas exportieren, ärmere Länder stärker als reiche.

Mehr noch als für den Brennstoff gilt das für die Lebensmittel, die trotz des verlängerten Getreideabkommens vielerorts knapper und teurer werden. Und vielleicht am allerwichtigsten: Die Unsicherheit, die durch den fortdauernden Krieg und die atomaren Drohungen entsteht, belastet das Konjunkturklima insgesamt, mit dramatischen Folgen etwa für das wachstumsverwöhnte China, das mit den Folgen seiner verfehlten Corona-Politik schon genug zu kämpfen hat.

Wirtschaftliche Verflechtungen führen zu Engagement

Am Anfang der Krise sah es noch danach aus, als würden viele Entwicklungs- und Schwellenländer dem Westen die Verantwortung dafür zuweisen: Was geht uns ein Krieg im fernen Europa an, wenn sich unsere Leute nicht mehr das Essen oder den Kraftstoff leisten können? Damit ist es vorbei, nicht nur aufgrund der regen Diplomatie westlicher Staats- und Regierungschefs, sondern vor allem aufgrund von Putins eigenem Verhalten – und eben der wirtschaftlichen Verflechtungen, die dazu führen, dass die Folgen des russischen Feldzugs überall auf der Welt spürbar sind.

Wenn es für Öl und Flüssiggas keinen Weltmarkt gäbe, wenn jedes Land energiepolitisch autark agieren und sich von den Kriegsfolgen abschirmen könnte, wäre das Engagement gegen die russische Bedrohung gewiss weniger ausgeprägt. Wären etwa die arabischen Länder nicht von Trockenheit geplagt, sondern mit der schwarzen Erde der Ukraine gesegnet, könnte ihnen Putins Aggression und der Stopp der Getreidelieferungen gleichgültig sein. Hätte der chinesische Alleinherrscher Xi Jinping seine Autarkie-Träume schon verwirklicht, bräuchte er sich um die Folgen nuklearer Drohungen für das Welthandelsklima nicht zu sorgen.

Einseitige Abhängigkeiten problematisch

Viel ist im zu Ende gehenden Jahr darüber geschrieben worden, dass die Idee vom „Wandel durch Handel“ gescheitert sei. Dass wachsender Wohlstand nicht automatisch zu politischer Liberalisierung führt, ist freilich nicht erst seit 2022 bekannt, sondern im Grunde schon seit dem Tiananmen-Massaker von 1989. Das ändert aber nichts daran, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten auch heute noch Konflikte einhegen, die Bereitschaft zu Kompromissen und friedlicher Konfliktbeilegung fördern können, zumindest bei halbwegs rationalen Akteuren wie in Peking oder Neu Delhi, die sich nicht in bloßen Wahnvorstellungen nach Moskauer Art ergehen.

Problematisch sind Abhängigkeiten dann, wenn sie vollkommen einseitig sind, weil etwa ein Land sein Gas ganz überwiegend aus Russland bezieht oder sein Getreide allein aus der Ukraine. Die nötige Diversifizierung bedeutet aber nicht Abschottung, im Gegenteil. Die „eine Welt“, von der Idealisten träumen, ist bereits Wirklichkeit: als Weltmarkt, an dem alles hängt, was Menschenantlitz trägt.