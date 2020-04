Pläne der Fünf-Sterne-Bewegung : Italien auf dem Weg zurück in die Staatswirtschaft

Italien hat verheerende Erfahrung mit seinen Staatsholdings gemacht. Doch das scheint nun vergessen – der Staat will das Sagen in den Unternehmen zurück.

Was die in Italien regierende Fünf-Sterne-Bewegung mit staatlichen Geldern in der Wirtschaft vorhat, zeichnet sich immer klarer ab. Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stefano Patuanelli, sagte in einem Gespräch mit dem „Corriere della Sera“: Der nächste Schritt sei die Einrichtung einer neuen Staatsholding nach Vorbild der historischen „Iri“. Die solle in der Lage sein, Garantien und Kredite zu verteilen „und eventuell direkt in sensiblen Unternehmen oder Produktionsketten zu intervenieren“. Man brauche neue Feuerkraft, um neue Technologien zu entwickeln, die das strategische Kapital der Zukunft sein werden. „Der Markt schafft das nicht, wir brauchen eine stille Regie des Staates, der den Markt begleitet“, sagte der Minister. Auch die Staatssekretärin im Schatzministerium, Laura Castelli, will zurück zur Staatsholding – das sei die Voraussetzung für eine „wirkliche Erholung des italienischen Wirtschaftssystems“.

Solche Absichtserklärungen haben nun liberale Ökonomen und Unternehmer dazu gebracht, mit ganzseitigen Anzeigen Aufrufe gegen die Regierungspolitik zu starten. „Ein wegen seiner Schulden aus der Vergangenheit todkranker Staat ist dabei, seine Schuldenposition noch zu verschlechtern und die Voraussetzung für eine noch schlimmere Situation zu schaffen“, heißt es da. Denn die grundlegende Philosophie der Regierungsinterventionen sei klar: „Man hat vor, den Aktionsradius der staatlichen Macht zu erweitern, in der Überzeugung, dass dies der Wirtschaft helfen würde.“ Die ganze Aktion werde präsentiert als „Manna vom Himmel“, doch in Wahrheit vergrößere sie die Verantwortungslosigkeit in der Unternehmenswelt, analog zu den Effekten der Einführung des Bürgergeldes für die einzelnen Italiener.