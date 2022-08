Vermögen der Deutschen : Die Ungleichheit geht zurück

Aktualisiert am

Hier steckt das Vermögen der Mittelschicht: Einfamilienhäuser in Thüringen Bild: dpa

Das Bild von der Schere zwischen Arm und Reich ist unter Sozialpolitikern beliebt. Auch wenn die Wirtschaft wächst, so lautet die Annahme dahinter, profitieren doch diejenigen am meisten, die ohnehin schon viel haben. Die Ärmeren werden abgehängt.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eine neue Studie der Bundesbank kommt nun allerdings zu einem anderen Ergebnis. Die Notenbanker haben detaillierte Informationen zum Vermögen der Deutschen ausgewertet und festgestellt: Seit 2009 ist die Vermögensungleichheit in Deutschland gesunken, nicht gewachsen. Das reichste Prozent der Bevölkerung besaß damals 29 Prozent des Nettovermögens, also des Vermögens abzüglich von Schulden. Heute sind es knapp 28 Prozent. Unmittelbar vor der Pandemie lag der Anteil noch etwas niedriger, bei genau 26,4 Prozent. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung hat ihre Position währenddessen sowohl relativ als auch absolut verbessert. Ihr Vermögen hat sich in absoluten Zahlen mehr als verzehnfacht. Heute verfügt sie relativ gesehen über 1,4 Prozent des gesamten Nettovermögens, 2009 waren es 0,2 Prozent.