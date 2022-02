Beruf & Erfolg : „Homeoffice kann der Karriere schaden“

Aktualisiert am

Büros in der Hafencity Hamburg Bild: Niklas Grapatin

Herr Sutter, ich bin nur gut 1,70 Meter groß. Würde ich mehr verdienen, wenn ich einen Kopf größer wäre?

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Ja, die Daten sprechen eine klare Sprache. Ein Zentimeter zusätzliche Körpergröße führt bei Männern mit gleicher Qualifikation im Schnitt zu einem Prozent mehr Gehalt. Bei zehn Zentimetern macht das schon eine Menge aus.

Wie kann das sein? Die meisten Menschen arbeiten heute nicht körperlich, sondern am Schreibtisch.

Ja, es ist erstaunlich. Entscheidend ist nicht die Größe im Erwachsenenalter, sondern die in der Jugend, zeigen die Studien. Wer mit 17 Jahren groß ist, hat demnach häufiger einen großen Freundeskreis und ist oft überdurchschnittlich attraktiv. Diese Menschen sind häufiger ehrenamtlich tätig, engagieren sich bei der Feuerwehr oder spielen Fußball im Verein. Da lernt man, Dinge auch für andere zu machen, also kooperativ zu sein und Vertrauen in andere zu haben. Aber auch Führungsqualitäten werden da eingeübt. Das sind Fähigkeiten, die sich später im Berufsleben auszahlen.