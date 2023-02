Der Flughafen Frankfurt-Hahn soll an einen russischen Oligarchen verkauft werden. Das wundert keinen mehr. In Hahn geht schon lange schief, was schiefgehen kann.

Ein Dorf mit eigenem Flughafen – das gibt es in Deutschland nur einmal. Im Hunsrück, auf halbem Weg zwischen Mainz und Trier, die Mosel ist nicht weit. Hahn heißt der Miniort, ein paar Hundert Menschen leben hier. Drum herum ist auch nicht viel mehr los, ein paar Gemeinden mit einigen Tausend Einwohnern. Es ist einsam dort und ein eher untypischer Ort für einen Flughafen. Nicht für einen kleinen Sport-Flugplatz mit einigen Hobby-Propellermaschinen, sondern für einen Flughafen für große Flugzeuge, mit Flügen nach London, Rom, Barcelona, Mallorca oder Dublin.

Der Flughafen war zeitweise wichtigstes Standbein der irischen Billigfluglinie Ryanair in Deutschland. Doch die einst großen Hoffnungen sind zusammengeschrumpft: Trotz staatlicher Strukturförderung in dreistelliger Millionenhöhe summierten sich die Verluste über Jahre auf mehr als 100 Millionen Euro. 2021 meldete der Flughafen Insolvenz an, seitdem wird ein Käufer gesucht. Dabei reiht sich ein Skandal an den nächsten und brachte dem Flughafen ungewollt bundesweite Schlagzeilen. Nun spinnt sich eine Geschichte um einen Oligarchen und um Käufer, die unterschreiben, aber nicht zahlen wollen. Deutschland schüttelt den Kopf, und Wirtschaftsminister Habeck wird sich den Fall vorknöpfen müssen.