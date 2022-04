Beliebtes Festessen : Die Lust auf Lamm

Warum ist Lammfleisch an Ostern so beliebt? Bild: dpa

Lämmer sind begehrt. Vom Wolf soll hier gar nicht gleich die Rede sein, der kommt später dran. Erst einmal geht es um den Appetit der Menschen. Da ist die Lage klar genug: Lammfleisch liegt im Trend. Die Produktion in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel auf etwa 20 000 Tonnen gestiegen, rund 1,2 Millionen Tiere wurden dafür geschlachtet. Doch das reicht längst nicht, um den gleichfalls wachsenden Bedarf zu decken. Noch einmal so viel Lammfleisch wird deshalb aus dem Ausland importiert, vor allem aus Irland, Neuseeland und Australien. Mag der Fleischverbrauch auch sonst im Zeichen von Klimaschutz und Tierliebe sinken, beim Lammfleisch ist es umgekehrt. Und die Osterzeit ist dafür traditionell die Hochsaison.

Wie kommt es, dass ausgerechnet die Lämmer, die zu Lebzeiten so lieb blicken, niedlich meckern und flauschig weich sind, hierzulande in stetig steigender Zahl geschlachtet werden, sobald sie etwa ein halbes Jahr alt sind und zwischen 40 und 50 Kilo wiegen? Dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen. Grillen ist in den vergangenen Jahren zum Volkssport geworden, dafür eignet sich Lammfleisch geschmacklich bestens. Die Zahl der Muslime, bei denen Lamm oft auf den Tisch kommt, nimmt zu; inzwischen ist das islamische Opferfest für den Lammfleischabsatz in Deutschland fast genauso wichtig wie Ostern.