Warum es kein Klopapier gibt : Deutschland ist von der Rolle

Die schlechte Nachricht vorweg: Der Werksverkauf in Mannheim hat zu. Man habe sich dazu entschlossen, um der übergroßen Nachfrage Herr zu werden und die Mitarbeiter zu schützen, sagt Michaele Wingefeld von Essity. Der schwedische Konzern ist in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, seine Produkte allerdings umso mehr: In sieben Fabriken in Deutschland produziert der Konzern nicht nur Toilettenpapier der Marken Zewa und Danke und die „Tempo“-Papiertaschentüchter. Darüberhinaus versteht sich Essity als europäischer Marktführer für Handelsmarken, das heißt, auch viele „No-Name“-Toilettenpapiere von Discountern und Handelsketten werden von Essity hergestellt. Der schwedische Konzern ist sozusagen oberster Toilettenpapier-Lieferant Deutschlands. Warum sind die Supermarktregale seit Tagen leer? An Essity liege es nicht, sagt Wingefeld. Der Konzern habe seine Produktionskapazitäten erhöht. „Wir produzieren rund um die Uhr, auch nachts und am Sonntag.“ Essity liefere mehr aus und öfter, aber die Kapazitäten im Handel seien für eine solche Nachfrage schlicht nicht ausgelegt.

Das bestätigen auch die Lebensmittelhändler und betonen, dass die Warenversorgung trotzdem sicher sei. „Bislang sind keine Einschränkungen bei der Warenverfügbarkeit im Handel in Deutschland festzustellen“, heißt es auch in einer offiziellen Mitteilung des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Die Versorgung der Bevölkerung sei gewährleistet, trotzdem könne es zu kurzfristigen Engpässen kommen.