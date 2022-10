Aktualisiert am

Klimaaktivistin in Lützerath

Klimaaktivistin in Lützerath :

Klimaaktivistin in Lützerath : Grün ist ihr nicht genug

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen soll der Braunkohleförderung weichen. Die Aktivistin Julia Riedel wehrt sich dagegen. Ihre Wut gilt besonders den Grünen.

In der Gewahrsamszelle war die ganze Nacht das Licht an“, schildert Julia Riedel. Außerdem sei alles „irgendwie schmierig“ gewesen. „Obwohl ich wusste, dass es nur eine Nacht ist, war es schlimm“, sagt sie. Geschlafen habe sie da nicht besonders viel. Viele ernstere Konflikte mit der Polizei habe sie noch nicht gehabt – bis auf die eine Nacht in der Gewahrsamszelle.

Riedel ist Klimaaktivistin. Momentan lebt sie die meiste Zeit in Lützerath. In einem Dorf, das abgebaggert werden soll zur Braunkohleförderung. Auf einem Camp, in dem Klimaaktivisten sich zusammengeschlossen haben, um Lützerath zu besetzen und die Bagger aufzuhalten.