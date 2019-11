Auktion am Samstag : Rapunzelschloss sucht Glücksritter

Der Name klingt verheißungsvoll: Rittergut Basilius von Ramdohr zu Drübber. An diesem Samstag wird die Immobilie auf einer Auktion feilgeboten. Es ist nicht das erste Mal.

Wollten Sie schon immer ein Rittergut aus dem siebzehnten Jahrhundert? Am Samstag wird das Anwesen Basilius von Ramdohr zu Drübber in Niedersachsen zum Spottpreis versteigert. Die Bilder auf der Auktionsseite der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG versprechen Backsteintürme, ein eingewachsenes Gutshaus – man hat das Gefühl ins Märchenbuch der Gebrüder Grimm zu fallen. Tatsächlich wandert das Grundstück seit Jahren aus einer Hand in die nächste.

„Das Rittergut gibt es nicht“, sagt Alexander von Seggern, Bürgermeister der Gemeinde Dörverden, „rechtlich jedenfalls.“ Jahrelang wohnten Offiziere in den historischen Gemäuern. Wohnheime, ein Kasino und die Standortsverwaltung sorgten für rund hundert zivile Mitarbeiter aus der Gemeinde. „Wir hatten eine Großbäckerei, gleich zwei Diskotheken“, erzählt Seggern. Dabei zählt Dörverden, das quasi auf halber Strecke zwischen Bremen und Hannover liegt, gerade einmal knapp 9000 Einwohner.

Als die Kaserne 2003 schloss, mussten nicht nur die Clubs schließen. Dem Rittergut wurde der Denkmalschutz entzogen und auch der Bestandsschutz des Anwesens fiel weg. Sogar die Abwasserentsorgung wurde gekappt. Was dort jetzt noch erlaubt ist, sind Land- und Forstwirtschaft, alles andere gilt als Zersiedelung. Dabei steht das Gebäude. Weil es steht, wo es nicht dürfte, hat der Landkreis Verden den Abriss verfügt. Ob, was und wieviel diese Entscheidung mit dem neuen Käufer des im Volksmund Heisenhof genannten Guts zu tun hatte, wird heftig umstritten.

Die britische Stiftung, die auf den Berliner Auktionen 2006 am meisten bot, entpuppte sich als die Wilhelm-Titjen-Stiftung für Fertilisation, geleitet von dem Rechtsextremisten Jürgen Rieger. Auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände sollte ein Fortbildungszentrum der rechtsextremen Szene entstehen, Ausstellungen von Exponaten der Weltkriege waren geplant. Dass hier während des dritten Reiches die Verwaltung der Munitionsfabrik Eibia saß, trug auch zum kriegerischen Charme des Standorts bei.

Die Dörverdener organisierten Postkartenaktionen an das Innenministerium und spazierten für die Demokratie und Toleranz durch die Gemeinde. Tatsächlich wurde das Grundstück weiterverkauft, auch wegen des Abrissbeschlusses. Als nächstes kam ein Ehepaar aus der Umgebung an den Hof. Trotz der drohenden Abrisskosten malten sie große Pläne über die Zukunft des Ritterguts. Im niedersächsischen Hinterland sollte ein Luxushotel entstehen, in dem vorrangig Gäste aus Saudi-Arabien in der Sauna entspannen und Wellnessbehandlungen genießen sollten. Obwohl der Plan vorsah, dass auch Einwohner der Umgebung im umgestalteten Rittergut residieren dürfen, solange die Zimmer nicht von anderen Gästen besetzt sind, lehnte die Gemeinde den Vorschlag ab. „Es schien keinen ausreichenden Grund zu geben, hier einen Neubau zu bewilligen“, sagt Seggern.

Die Chancen stehen schlecht und doch werden am Samstag Kaufinteressierte um den besten Preis bieten. Welcher Plan flattert wohl als nächstes ins Bürgermeisterbüro? Nach Ritter, Munition, Kaserne und Kampf um die nationalistische Landnahme würde ein gutes Märchen jetzt die Pointe bringen.