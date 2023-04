Die Entwicklung der Energiekosten, vor allem bedingt durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges, belastet nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch viele Unternehmen. In Deutschland und Europa ist das Strompreisniveau schon heute hoch. Die hohen Stromkosten treffen uns in einer kritischen Phase: Während der Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gerade an Fahrt gewinnt, drohen die hohen Energiekosten diese Dynamik jäh auszubremsen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und den Umbau unserer Wirtschaft zu unterstützen, müssen wir daher jetzt handeln. Wir brauchen jetzt einen Industriestrompreis, der die ökonomische Konkurrenzfähigkeit mit einer ökologischen Komponente verbindet, der Planungssicherheit und damit einen Anreiz für langfristige Investitionen schafft, der im besten Fall europäisch eingebettet ist und der vor allem ein klares Signal an die Industrieunternehmen im Land sendet: Wir handeln gemeinsam, um unsere Industrie zu unterstützen und unser Industrieland zukunftsfest zu machen.

Als Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen weiß ich sehr genau, welche Bedeutung eine starke Industrie hat. Sie schafft regionale Identität, eröffnet Aufstiegs- und Wohlstandsperspektiven mit hochwertigen Arbeitsplätzen, sichert Wertschöpfung und ein engagiertes Unternehmertum vor Ort.

Klimaneutralität sichert die Zukunft der Wirtschaft

Als Klimaschutzministern von Nordrhein-Westfalen sehe ich, wie dringlich eine klimaneutrale, ressourceneffiziente Wirtschaft für die Lebensqualität im Land ist. Ich bin davon überzeugt: Nur mit Klimaneutralität als Geschäftsgrundlage sichern wir die ökonomische Zukunft unserer Wirtschaft. Daran arbeiten wir schon heute gemeinsam mit den Unternehmen. Gerade mit den energieintensiven Branchen wie Stahl, Chemie und Papier sind wir auf gutem Weg hin zu einer klimaneutralen Produktion. So schaffen wir das Industrieland der Zukunft im Herzen Europas.

Die energieintensive Industrie ist seit jeher das Rückgrat der nordrhein-westfälischen Industrie. Wir brauchen eine starke, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Industrie in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und in Europa. Die Grundlagen dafür müssen heute in Form unternehmerischer Investitionen gelegt werden. Es liegt aber an der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit diese Investitionen bei uns erfolgen, damit Ökonomie und Ökologie nachhaltig zusammenkommen.

Die Zukunft unserer Industrie und günstigen und klimaneutralen Stroms sichern wir dabei nur durch den Ausbau der kostengünstigen erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz und Energieeinsparung. Daher setze ich mich, ebenso wie Robert Habeck im Bund, für einen Industriestrompreis ein, der die Unternehmen entlastet und zugleich eine ökologische Lenkungswirkung entfaltet.

Der Bezug von Strom für Industrieunternehmen muss an günstigen erneuerbar produzierten Strom gekoppelt werden, den die Unternehmen über ein Ausschreibungsmodell beziehen können. Es ist daher richtig, dass das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit der Branche daran arbeitet und auch eine europarechtskonforme Ausgestaltung im Blick hat. Doch bis ein solches Modell eingeführt wird, ist ein Mechanismus für einen übergangsweisen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis unabdingbar: Er muss so schnell wie möglich, aber spätestens mit Auslaufen der Strompreisbremse kommen.

Es braucht mehrere Milliarden Euro

Eine schnelle und unkomplizierte Gestaltung gibt der Industrie in der aktuellen schwierigen Lage ein wichtiges Entlastungssignal. Dabei müssen die Kriterien für den Zugang zum Industriestrom die Handels- und Stromintensität sein, so wie es heute schon die Begründung für staatliche Hilfen im europäischen Beihilferecht ist. Die Größenordnung des Indus­triestrompreises sollte sich schließlich an den internationalen Wettbewerbsbedingungen orientieren. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf hängt von der konkreten Ausgestaltung ab, klar ist aber, dass mehrere Milliarden Euro notwendig sein werden.

Diese werden in der gebotenen Kurzfristigkeit nur aus dem Bundeshaushalt und nicht über ein Umlagesystem zu finanzieren sein. Sollte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, über den die aktuellen Preisbremsen finanziert werden, wie zu erwarten ist, nicht ausgeschöpft werden, so wäre es naheliegend, den Industriestrompreis aus diesem Fonds zu finanzieren.

Mit einem Industriestrompreis geben wir der Wirtschaft eine Unterstützung, die dazu beiträgt, unser Handeln klimaneutral und damit zukunftsfest zu gestalten. So sorgen wir unter anderem für grünen Stahl und grün erzeugte Chemieprodukte, die bei uns produziert werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier vor Ort sichern. Das Gute daran: Viele Industrieunternehmen, besonders im Mittelstand, sind längst auf dem Weg, dieses Ziel umzusetzen. Nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern aus der ökonomischen Erkenntnis, nur so auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Beides hängt eng zusammen, und es liegt an uns, sie auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen.

Mona Neubaur ist Stellvertretende Minister­präsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen und Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (Grüne).