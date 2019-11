Negative Wahrnehmung : Warum die Deutschen nicht so arm sind, wie sie denken

Eine Bestandsaufnahme der sozialen Verhältnisse in Deutschland könnte mit folgenden Feststellungen beginnen: Die Armutsgefährdung der Deutschen befindet sich auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren. Der Anteil der Menschen, die hierzulande in absolut ärmlichen Verhältnissen leben, ist so gering wie noch nie seit dem Jahr 2005. Gleiches gilt auch für die Zahl der Deutschen, die für ihren Lebensunterhalt auf die Grundsicherung Hartz IV angewiesen sind. Sie ist so niedrig wie noch nie seit der Arbeitsmarktreform vor 15 Jahren. Alle drei Feststellungen sind durch Daten des Statistischen Bundesamts und der Bundesagentur für Arbeit gedeckt, stützen sich also nicht auf windige Quellen – sie sind jedoch sehr unpopulär.

In der öffentlichen Wahrnehmung spielen sie keine Rolle. Auch das ist übrigens offiziell belegt: Eine Untersuchung für den Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung von 2017 kam zu dem Ergebnis, dass der Anteil armer Menschen hierzulande nach Ansicht von 84 Prozent der Bürger in den vorangegangenen fünf Jahren gestiegen sei; nach Ansicht von 44 Prozent sogar stark. Dass der Anteil der Armen gesunken sei, glaubten weniger als 6 Prozent. Und nichts deutet darauf hin, dass sich daran seither viel geändert hat.

Diese negative Wahrnehmung ist allerdings nicht nur deshalb bemerkenswert, weil sie in einem starken Kontrast zu den statistischen Ergebnissen steht. Gleichzeitig steht sie auch in einem Kontrast zum Ausmaß sozialpolitischer Aktivität der Regierung. Denn die Summe aller Sozialausgaben in Deutschland ist laut Bundessozialministerium seit Beginn des Jahrzehnts um 29 Prozent auf 996 Milliarden Euro im Jahr 2018 gestiegen; auch inflationsbereinigt ist das ein Anstieg um 18 Prozent. Wie stark dieser zum Abbau statistisch messbarer Armut beigetragen hat, ist bisher kaum erforscht. Offensichtlich ist, dass mit den zusätzlichen 225 Milliarden Euro je Jahr nicht die wahrgenommene Armut gesunken ist.

2006 markiert den Höchststand der Armutsentwicklung

Für diese tiefen Klüfte gibt es wohl eine Reihe von Ursachen. Zwei davon scheinen indes eine besondere Rolle zu spielen. Das ist zum einen die sozialpolitische Diskussion unter dem Einfluss voller Staatskassen und verunsicherter Volksparteien. Zum anderen ist es die Migration – wobei sich deren Einfluss auf das Gesamtgeschehen etwas leichter bestimmen lässt, als er sich teilweise in den zitierten Statistiken niederschlägt und insoweit messen lässt. Das erfordert nur eine etwas genauere Betrachtung der Zahlenreihen, die beim Statistischen Bundesamt und der Bundesagentur für Arbeit für alle interessierten Bürger abrufbar sind.

Kurz gesagt: Die drei eingangs getroffenen Feststellungen beschreiben anhand dieser Statistiken die sozialen Verhältnisse für Deutsche und für Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben. Sie klammern hingegen Menschen mit ausländischem Pass aus und damit insbesondere Neuankömmlinge – unter ihnen Einwanderer aus dem östlichen Europa und Menschen, die in den vergangenen Jahren auf dem Asylweg angekommen sind. Betrachtet man die statistischen Ergebnisse, in denen auch dieser Personenkreis berücksichtigt ist, sieht das Gesamtbild der Entwicklung etwas ungünstiger aus. Allerdings: Von stark steigenden Armutsziffern kann selbst dann keine Rede sein.

Sehr anschaulich zeigen dies die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zu Hartz IV. Im Jahr 2006, das den Höchststand markiert, lebten insgesamt beinahe 7,5 Millionen Erwachsene und Kinder in Haushalten, die ihren Lebensunterhalt mit Grundsicherung für Arbeitssuchende bestritten; unter ihnen waren 6,1 Millionen Deutsche und knapp 1,4 Millionen Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit. Doch während die Zahl der betroffenen Deutschen bis 2018 um mehr als ein Drittel auf 3,9 Millionen gesunken ist, hat sich die Zahl der Ausländer im Hartz-IV-System im gleichen Zeitraum um mehr als 50 Prozent auf 2,1 Millionen erhöht. Deshalb ist die Gesamtzahl der Personen in Hartz-IV-Haushalten seither „nur“ um 1,4 Millionen oder 19 Prozent auf 6,1 Millionen gesunken.