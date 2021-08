Wahlkampf : Land der Verdränger

Seien wir ehrlich: Das frühe Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM hatte sich abgezeichnet. Da waren krachende Niederlagen in der Vorbereitung, mangelnde Stabilität in der Abwehr, fehlende Ideen, die Angst vor großen Mannschaften. Doch wir haben uns lieber an den Mythos der Turniermannschaft und an die Hoffnung geklammert, als der Realität ins Auge zu blicken.

Leider scheint es, als wäre das ein Muster, das sich auch bei wichtigeren Themen erkennen lässt: Fakten werden geleugnet, Probleme verdrängt, Zeit bei der Lösungsfindung vertan. Besonders fatal ist das in Wahlkampfzeiten, wenn die Kandidierenden doch ihre Pläne für die Lösung der drängendsten Probleme vorstellen sollten, um dem Wahlvolk eine informierte Wahlentscheidung zu ermöglichen.