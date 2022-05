Aktualisiert am

Gasförderung in Europa : Fördern die Niederlande doch weiter Gas?

Der Ukrainekrieg setzt Fragezeichen hinter die Pläne der Niederlande, ihr noch immer ergiebiges Gasfeld im Norden bald zu schließen. Die Regierung hält sich wegen der politischen Unsicherheit eine Hintertür offen. Dies machte der für Bergbau zuständige Staatssekretär Hans Vijlbrief gerade in einem Brief an die Zweite Kammer deutlich. Der Bergbaurat, ein unabhängiges Beratungsgremium des Wirtschaftsministeriums, befürwortet, den Gashahn zumindest noch eine Weile offen zu halten. Manche Fachleute plädieren sogar dafür, die stark reduzierte Fördermenge wieder schrittweise hochzufahren.

Im Gespräch mit der F.A.Z. schlägt der Eindhovener Energietechnikprofessor David Smeulders vor, die auf nahe null reduzierte Fördermenge schrittweise wieder hochzufahren, um die Abhängigkeit von Russland schnell zu mindern. Nach seiner Meinung sollen im kommenden Gasjahr 2022/23 (von Oktober an) etwa 15 Milliarden Kubikmeter aus dem Boden kommen und im Jahr darauf 20, mittelfristig seien 40 Milliarden realistisch. „Das schiene mir vernünftig“, sagte Smeulders auf dem Campus der Technischen Universität. „Denn das macht Eindruck auf den Markt, und wir können sagen: Wir probieren als Niederlande nach Kräften, die Abhängigkeit von russischem Gas zu vermindern.“