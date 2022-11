Hohe Geflügelpreise : Warum die Martinsgans dieses Jahr besonders teuer ist

Bayern hält viel auf seine Traditionen und ist dem Rest der Republik in mancher Hinsicht gerade deshalb voraus. Die kulinarische Gänsesaison zum Beispiel beginnt im größten Teil des Landes erst jetzt, zum Martinstag. In weiten Teilen Bayerns dagegen ist es Brauch, schon zur Kirchweih am dritten Sonntag im Oktober einen Gänsebraten zu essen. Gastwirte und Hobbyköche im Freistaat wissen deshalb schon, was auf Martins- und Weihnachtsgansfreunde anderswo nun zukommt: Der Braten wird in diesem Jahr so teuer wie lange nicht. Mit einer Preissteigerung von 10 Prozent, der allgemeinen Inflationsrate, wird es vielerorts nicht getan sein. Gänse-Auskenner halten vielmehr sogar eine Verdoppelung der Einkaufspreise für möglich.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Für 25 Euro das Kilo hat Andreas Hillejan beim Landwirt seines Vertrauens die Gänse für sein Kirchweihmenü eingekauft, das war ein Aufschlag von 25 Prozent auf den Vorjahrespreis. Hillejan führt das Marktrestaurant in Mittenwald am Fuß des Karwendelgebirges, außerdem ist er Mitglied der europäischen Köchevereinigung „Jeunes Restaurateurs“. Er berichtet nicht bloß über happige Preissteigerungen. Es sei auch fraglich, ob in diesem Jahr überhaupt genug Ware verfügbar sei, um die Nachfrage in der Gänsesaison zu decken. Viele Gänsehalter hätten nach den beiden zurückliegenden Corona-Wintern vorsichtig kalkuliert und weniger Tiere gemästet als früher. „So viel Auf und Ab habe ich in 34 Jahren als Gastronom vorher nie erlebt.“