Hohe Teuerung : Überall steigt die Inflation – außer in China

Was lässt Chinas Präsident nicht schlafen? Yu Jie, auf die zweitgrößte Wirtschaft spezialisierte Forscherin von der Londoner Denkfa­brik Chatham House, glaubt die Antwort zu wissen. Nicht der Wettbewerb mit dem Rivalen USA sei es. Auch nicht das Verhältnis zu Russland, mit dem Peking im Frühjahr eine „unbegrenzte Partnerschaft“ eingegangen ist. „Was Xi Jinping und seine Genossen nachts wach hält, sind die Preissteigerungen für Lebensmittel. Das Letzte, was die Kommunistische Partei sehen will, ist ein Szenario wie am Vorabend von 1989.“

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Dass Chinas Diktatur nichts so sehr fürchtet wie Inflation, ist eine gewagte, aber keine völlig fernliegende These. Tatsächlich waren die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens, bei denen Hunderte, vielleicht Tausende auf Geheiß des Regimes von der Volksbefreiungsarmee umgebracht wurden, nicht nur Ausdruck der Sehnsucht einer vor allem jüngeren Bevölkerungsschicht nach Freiheit und Demokratie im Land gewesen. Dass diese überall im Land Zustimmung erfahren hatte, lag auch an den Inflationsraten der Jahre 1988 und 1989, die jeweils über 18 Prozent gelegen hatten und besonders die Kaufkraft von Staatsangestellten wie Lehrern geschrumpft hatten.