Globale Impfstoffkampagne : Warum die Impf-Solidarität nicht ausreicht

In Johannesburg stehen Menschen für eine Impfung an. Bild: AFP

Eine Woche ist Harpreeth Randhawa nun in Delhi bei seinen Eltern, seinem Bruder, seinen Freunden aus der Kindheit. Fast zwei Jahre hat der Wissenschaftler aus Singapur sie wegen Corona nicht gesehen. Zwischendurch starben Verwandte an der Pandemie. Er sandte ihnen verzweifelt ein Sauerstoffgerät, das er über das Internet in Hongkong gekauft hatte. Stunden brachte er damit zu, die Zollformalitäten auszufüllen.

„Im Moment trägt hier allenfalls jeder Zweite eine Maske, unter den Schülern vielleicht jeder zehnte“, sagt er nun verwundert über seinen Heimatort am Telefon. Seine Familie sei sich der Gefahr einer herannahenden Omikron-Welle zwar bewusst. „Aber, diejenigen, die in der informellen Wirtschaft schuften, können sich sowieso kaum schützen.“

Und das sind in Indien fast 80 Prozent der Arbeitsfähigen. In einer immensen Kraftanstrengung hat das Land mit knapp 1,4 Milliarden Menschen rund 530 Millionen Einwohner zum zweiten Mal geimpft, vorwiegend mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca, unter dem hiesigen Markennamen Covishield. Anders gesagt: Gut 800 Millionen Menschen auf dem Subkontinent sind kaum auf eine weitere Welle vorbereitet.

„Booster“ oder das Impfen von Kindern sind bislang noch nicht möglich, die wirksameren Vakzine von Biontech/Pfizer oder Moderna der Masse der Menschen nicht zugänglich. Nach der Katastrophe der zweiten Welle im Frühjahr, als die Scheiterhaufen mit Toten entlang der Flussufer nicht mehr ausgehen wollten, hat dennoch Entspannung eingesetzt – durch Gewöhnung: Waren im Mai offiziell mehr als 4000 Corona-Tote täglich beklagt worden, sind es aktuell 264. Weniger als 50.000 Neuinfektionen zählt das Land, aber die Omikron-Variante beginnt sich zu verbreiten.

Eine globale Impfkampagne muss her

Wegen der ständigen Veränderung der Infektionslage sind solche Zahlen in der Pandemie nur eine Momentaufnahme. Wie in Indien, wo mehr als die Hälfte der Menschen ohne Impfangebot geblieben sind, ist es in weiten Teilen der Welt. In den ärmeren Ländern Asiens und Afrikas haben die Anstrengungen der Weltgemeinschaft, eine globale Impfkampagne zu starten, kaum Früchte getragen.

Je erfolgloser diese ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Corona-Virus durch weitere Mutationen unberechenbar bleibt und neue Vakzine nötig werden. Der Impferfolg in den wohlhabenden Staaten gräbt sich das eigene Fundament weg, weil globale Solidarität nicht so funktioniert, wie sie sollte.

„Das liegt an einer Angebotsknappheit“, sagt Joseph Stiglitz, neokeynesianischer Professor der Columbia University in New York und Nobel-Gedächtnispreisträger, der F.A.Z. am Telefon. Einer der wichtigsten Gründe dafür seien die Rechte des geistigen Eigentums, die Hersteller davon abhielten, Impfstoff zu produzieren. Die wenigen Entwickler von Vakzinen vereinten den Profit auf sich. „Ihr ökonomischer Anreiz besteht darin, Monopolpreise aufrecht zu erhalten.“