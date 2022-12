Deutsche Energiepolitik : Das große Geldverbrennen

Am Donnerstagmorgen stehen im Bundestag gewöhnlich die besonders wichtigen Gesetze auf der Tagesordnung, und in der letzten Sitzungswoche des Jahres sind es in der Regel die ganz besonders wichtigen. Um das „Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungs­gebundenes Erdgas und Wärme“ geht es an diesem 15. Dezember, besser bekannt unter dem Namen Gas- und Strompreisbremse.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Es kommt öfter mal vor, dass die Regierung solchen Vorhaben einen irreführenden Namen verpasst. Gibt es Qualitätsprobleme bei der Kinderbetreuung, präsentiert die zuständige Ministerin freudestrahlend ein „Gute-Kita-Gesetz“. Gar nicht so oft geschieht es aber, dass der Gesetzestitel das genaue Gegenteil dessen ausdrückt, was es mit größter Wahrscheinlichkeit bewirken wird: Die sogenannte „Preisbremse“ beinhaltet einen Mechanismus, der den Gaspreis künstlich hoch hält, eine Art Booster also.