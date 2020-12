Kritik an Tempo : Warum die EU den Impfstoff gründlicher prüft

Ein Biontech-Impfstoff kommt zum Einsatz – nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Bild: EPA

Es ist eine politisch toxische Mischung: In Deutschland schießen die Covid-Infektionszahlen in die Höhe, zugleich hat nach der britischen nun auch die amerikanische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von Biontech und Pfizer genehmigt – anders als in der EU, wo die Genehmigung noch aussteht. Deshalb steigt nun der Druck auf die EU-Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam, ihren eigenen Zeitplan über den Haufen zu werfen und die Prüfung des Vakzins schon vor dem 29. Dezember abzuschließen.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte der „Bild“-Zeitung, ohne das verzögerte Prüfverfahren könnten jetzt schon gefährdete Menschen in Pflegeeinrichtungen geimpft werden. Das EU-Zulassungsverfahren sei nicht gründlicher als etwa das britische, es dauere nur länger. Der Wuppertaler Ökonom Paul J.J. Welfens rechnete, ebenfalls in „Bild“, vor, dass die „Verzögerungen“ über 20.000 Menschenleben kosteten.