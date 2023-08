Manche fassen ihre guten Vorsätze zu Neujahr, andere im Sommer, was wegen der großen Ferien sogar die plausiblere Variante ist. Eines ist aber meistens gleich, ob unter dem Tannenbaum oder dem Sonnenschirm: Am Ende wird es nichts mit dem neuen Aufbruch. So auch in der Berliner Regierungskoalition, die von nun an Einigkeit demonstrieren wollte – und sich gleich mit einem Eklat um Kinder versus Wachstumschancen zurückmeldete.

Jetzt regen sich (fast) alle zu Recht über eine Familienministerin auf, die ihr Programm ohne Rücksicht auf politische Verluste durchzieht – ganz ähnlich, wie sich ihr Berliner Grünen-Verband zuletzt um die Macht auf Landesebene gebracht hat.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wahr ist auch: Das „Wachstumschancengesetz“ des Finanzministers, das die Kollegin nun in die Warteschleife schickte, ist so viel ausgereifter als die grünen Pläne für eine Kindergrundsicherung nun auch wieder nicht. Es folgt vielmehr einer ähnlichen Logik des kleinsten gemeinsamen Nenners, wie sie das Agieren der Ampelkoalition prägt – seit dem Zeitpunkt also, als die einigende Kraft einer akuten Großkrise der gereizten Stimmung eines latenten Niedergangs wich.

Ein klassischer Kompromiss

Lindners Gesetz ist so formuliert, dass es am Ende alle ein bisschen zufriedenstellt und niemanden wirklich. Es verspricht den Unternehmen ein paar Steuererleichterungen, das kommt der FDP entgegen. Die Vergünstigungen sind zum Teil an Klimaziele gebunden, das gefällt den Grünen. Es gibt keinen größeren Ärger (und nebenbei ein Häkchen unter ein paar Punkten des Koalitionsvertrags), das kommt dem Kanzler entgegen.

Und, vor allem: Es ist mit jährlich sechs Milliarden Euro knapp genug bemessen, dass es sich gerade noch mit der Schuldenbremse vereinbaren lässt – ganz im Gegensatz zu den Summen, die so manche Ökonomen und Interessenvertreter zum Wohle des Standorts jetzt fordern.

Insofern könnte die unerwartete Notbremsung sogar eine Chance sein. Eine Chance, noch einmal innezuhalten und nicht bloß einen schnellen Beschluss zu fassen, egal, über was, nur um Handlungsfähigkeit zu beweisen und zur Schau zu stellen, dass die Regierung gegen Deutschlands Wachstumsschwäche irgendetwas tut, auch hier wieder mit der Maßgabe: egal, was.

Es stimmt, die Vereinigten Staaten ziehen mit den Steuerermäßigungen aus ihrem Wachstums- und Klimaprogramm viele Investitionen an, und es wäre gut, wenn Europa nicht den Anschluss verlöre. Aber die mittelfristigen Probleme Deutschlands sind vielfältig, und sie lassen sich nicht mit ein paar kleineren Steuernachlässen aus der Welt schaffen. Es geht um die Attraktivität für eingewanderte Fachkräfte, es geht um einen effizienteren Staat – und um eine gelingende Energiewende, die den Strom spätestens zum Ende des Jahrzehnts tatsächlich günstiger macht.

Das alles lässt sich nicht so schnell beheben, wie man ein Steuergesetz beschließen kann. Aber gerade mit Blick auf künftige Investitionsentscheidungen geht es ja noch nicht um den Vollzug, es geht um eine glaubwürdige Perspektive. Hier kann die Regierung viel tun, ohne dass es immer viel Geld kosten muss, und sie sollte dazu nicht im Wochenrhythmus Minibeschlüsse fassen, sondern die Pläne lieber in alter Scholz-Manier zu einem Wumms zusammenfassen, damit es den Leuten wenigstens auffällt – nur dass es diesmal nicht um Milliarden geht, sondern um die Zuversicht, dass sich im Land tatsächlich etwas bewegt.

Die Kabinettsklausur in Meseberg am Ende des Monats könnte dafür eine Gelegenheit sein, wenn die Regierung es richtig anstellt – und nicht wie im vorigen Jahr ein Digital-First-Finanzminister umständlich erklärt, warum der Staat seinen Bürgern das versprochene Klimageld auf absehbare Zeit leider doch nicht automatisiert auszahlen kann. In diesem Zusammenhang ergibt sogar der Streit ums Geld für die Kinder einen Sinn: wenn sich die Koalitionäre auch hier einmal nicht um Milliarden stritten, sondern um die Frage, wie das Geld möglichst einfach zu den Bürgern kommt. Dann könnte sogar dieses Gesetz ein Fortschritt sein.