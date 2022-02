Ukraine-Krise : Wie sich die EU auf einen russischen Gas-Lieferstopp vorbereitet

Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis gehört nicht zu den Lautsprechern in der Europäische Kommission. Umso mehr hallten die Worte nach, die er nun bei seinem zweitägigen Besuch in der Ukraine zu Russland wählte. „Generell sehen wir das Problem, dass Russland die Gaslieferungen und den Gastransit in gewisser Weise als Waffe einsetzt“, sagte Dombrovskis. Das klang noch vor wenigen Wochen ganz anders aus der Kommission, als die russische Verantwortung für die Gaskrise eher heruntergespielt wurde. Wie zur Bestätigung meldet die Plattform AGSI weiter sinkende Gasspeicherfüllstände für Deutschland wie für die EU. Mit Stand vom 30. Januar weisen die deutschen Erdgasspeicher noch einen Stand von 37 Prozent auf. In der EU sind es 38 Prozent. Das ist sehr niedrig für diese Jahreszeit. Vor einem Jahr lag der Speicherstand in Deutschland bei 46 Prozent und in der EU bei 52 Prozent – und schon das war weniger als in den Vorjahren.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Seit Mitte des vergangenen Jahres schon liefert Russland weniger Gas als üblich. Von Oktober an gingen die Lieferungen trotz aller – durch die Erholung der globalen Weltwirtschaft ausgelösten – Preisrekorde zurück, während Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine positionierte. Nur die Nord-Stream-1-Pipeline nach Deutschland lieferte zuverlässig – aber selbst dort ist die Liefermenge im Januar um 7 bis 8 Prozent gesunken. In Brüssel und Berlin steigt deshalb die Sorge, dass das altbekannte Kalkül dieses Mal nicht aufgehen könnte. „Russland wird die EU nie vom Gas abschneiden, weil es die Devisen braucht, und hat auch im Kalten Krieg zuverlässig geliefert“, lautet das. Was aber ist, wenn es zwischen Russland und der Ukraine zum heißen Krieg kommt und die EU darauf mit harten Sanktionen reagiert? Etwa mit dem Stopp von „Nord Stream 2“, wie es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jüngst angedroht hat.