Der Autor Sebastian Dullien ist seit April als Nachfolger von Gustav Horn Wissenschaftlicher Direktor am Düsseldorfer Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Das mit elf festen Forschungsstellen relativ kleine Institut wird von der Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes getragen. Der keynesianisch ausgerichtete Volkswirt hat außerdem eine Professur an der (Fach-)Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Dullien, Jahrgang 1975, hat in Berlin über Geldpolitik promoviert und sieben Jahre als Wirtschaftsredakteur bei der „Financial Times Deutschland“ gearbeitet. hig.