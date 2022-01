Marktwirtschaft : Warum der Kunde nicht mehr König ist

Sie wollten mein Geld nicht haben. Seit Monaten drohte die Hausbank mit Kündigung, immer unfreundlicher wurde der Ton, bei jedem Blick auf den Kontostand ploppte der Warnhinweis auf. So lange, bis ich in meiner Not anderswo ein neues Konto eröffnete (ja, bei manchen Instituten geht das noch!) und diesen Umstand meiner seit zwei Jahrzehnten angestammten Bank mitteilte. Als Antwort kamen keine Worte des Bedauerns, sondern lediglich sachdienliche Hinweise, wie ich sämtliche Verbindungen rückstandslos kappen könne (bitte nicht vergessen, auch die Geschäftsanteile zurückzugeben!).

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Kurz zuvor hatte mir ein bedauernswerter Hausbesitzer von einem ähnlichen Vorfall erzählt. Ein Handwerker, den er beauftragt hatte, wollte das Geld des Bauherrn nicht mehr haben. Im Gegenteil: Er bot ihm sogar Bares für den Fall, dass er auf seine Dienste verzichtete. Offenkundig bereute der Chef des Betriebes, den Auftrag überhaupt angenommen zu haben, und wollte ihn wieder loswerden, fast um jeden Preis. Hinweise, ob und wie man sich unliebsamer Kunden entledigen kann, finden sich mancherorts sogar schon auf der Homepage der örtlichen Handwerkskammer – wenn auch die Idee einer Geldprämie meist hinter der wohlklingenden Formel von einer „gütlichen Einigung“ versteckt wird.

Die Zeiten, in denen die Nachfrage über das Angebot mitbestimmte, sind offenkundig vorbei. Viele Branchen und Unternehmen haben eine neue Lieblingsbeschäftigung entdeckt: das Vergraulen jener Kunden, die früher – zumindest rhetorisch – mal als die Könige galten. Heute müssen sie sich behandeln lassen wie manch eine in Verruf geratene Dynastie.

Ein branchenübergreifendes Phänomen

Gewiss, in manchen Branchen hat der Unwille spezifische Ursachen. Die Negativzinsen, die Banken unter Umständen selbst für das Parken überschüssigen Geldes zahlen müssen, steigern nicht gerade die Gier nach weiteren Einlagen. Zumindest, solange sich die Kunden nicht bereitwillig hauseigene Anlagefonds mit überhöhten Gebühren aufschwatzen lassen. Der Materialmangel auf dem Bau, nicht zuletzt bedingt durch Lieferketten-Pro­bleme, lässt manch ein vor Monaten abgegebenes Angebot als schlechtes Geschäft erscheinen. Allerdings trieb die Hochkonjunktur auf dem Bau schon vor Corona die Preise nach oben, dementsprechend agieren viele Handwerker schon seit Jahren sehr selektiv bei der Wahl ihrer Kunden.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Aber es ist nicht nur Corona, und es sind nicht nur einzelne Branchen. Generell hat es der Kunde oder die Kundin seit Jahren zunehmend schwer, gerät er oder sie auf immer mehr Feldern in die Not, das eigene Geld nur mit viel Bitten und Betteln unter die Leute bringen zu dürfen.

Es werden nur noch selten Neukunden angenommen

Nehmen wir die Steuerberater. Ein Kollege ließ mich vor ein paar Jahren wissen, sein Steuerberater habe sich in den Ruhestand verabschiedet, ob ich mit einer Adresse weiterhelfen könne? Gewiss, antwortete ich frohgemut. Schon kurz darauf meldete sich der Kollege enttäuscht zurück: Meine Steuerberaterin habe ihm brüsk abgesagt, sie nehme keinerlei neue Kunden mehr an. Fast hätte ich es ahnen können. Denn während das Finanzamt meine Steuererklärungen von Jahr zu Jahr schneller bearbeitet, meist innerhalb weniger Wochen, hängen sie im Steuerbüro immer länger fest, inzwischen eher Jahre als Monate.

Die Wartezeit ließe sich leichter ertragen, könnte man sie in einer schmutzfreien Wohnung verbringen. Auch das wird nicht leichter. Bei dem Versuch, meine langjährige Putzfirma weiterzuempfehlen, erging es mir zuletzt nicht anders als mit dem Hinweis auf die Steuerberaterin: Neukunden sind auch im Reinigungsgewerbe offenbar unerwünscht. Ich selbst bekomme von der Chefin immerhin Jahr für Jahr einen formvollendeten Brief, in dem sie wortreich begründet, warum sie den Tarif schon wieder um zehn Prozent anheben muss: Personalmangel. Biete sie ihren Leuten nicht ständig mehr Geld, so das Argument, müsse sie noch viel mehr Kunden abweisen und die Leute in ihrem verschmutzten Heim sitzen lassen. Jedes Mal, wenn ich einen Putztermin absage, lese ich aus ihrer Kurznachricht einen Seufzer der Erleichterung über den entgangenen Auftrag heraus.